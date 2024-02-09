Dal 26 febbraio 2024, la linea 6254 serve la ZAC Renard a Saint-Cyr-l'Ecole

Il nuovo layout della linea 6254

Dal 26 febbraio 2024, la tua linea 6254 serve la ZAC Renard a Saint-Cyr-l'Ecole con la creazione di due nuove fermate:

  • "De Lattre de Tassigny" al centro sportivo Pierre Mazeaud
  • "Tom Morel" vicino alla Maison des Associations Simone Veil.