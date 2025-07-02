A partire da lunedì 7 luglio, alcune corse terminano alla stazione di Nointel-Mours e non servono più le fermate tra la stazione di Nointel-Mours e Grands Champs.
Per ulteriori informazioni, consulta il programma degli orari.
Dal 7 luglio 2025, cambio sulla linea 1302
Pubblicato su
Lettura 1 min
La tua linea si evolve!
