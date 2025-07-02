Dal 7 luglio 2025, cambio sulla linea 1302

Pubblicato su

Lettura 1 min

La tua linea si evolve!

A partire da lunedì 7 luglio, alcune corse terminano alla stazione di Nointel-Mours e non servono più le fermate tra la stazione di Nointel-Mours e Grands Champs.

Per ulteriori informazioni, consulta il programma degli orari.

Orari della linea 1302 valida il 07/07/2025

 -  724.2 KB