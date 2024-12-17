Notizie simili

Scopri la nuova linea Express che collega Corbeil-Essonnes al mercato internazionale di Rungis.
Una nuova offerta:
Goditi un viaggio senza stress, che ti consente di rilassarti o lavorare andando direttamente a destinazione. Da Corbeil-Essonnes e Evry-Courcouronnes si ha accesso diretto alla metropolitana 14 tramite le stazioni "Aéroport d'Orly" e "Chevilly-Larue".
È inoltre possibile raggiungere l'aeroporto di Orly in media in 50 minuti da Corbeil-Essonnes e Evry-Courcouronnes.
Orari prolungati:
La linea opera dal lunedì alla domenica tutto l'anno dalle 4 del mattino a mezzanotte:
- Dal lunedì al venerdì: 1 autobus ogni 30 minuti dalle 5:00 alle 9:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e ogni ora durante il giorno.
- Nei fine settimana: 1 autobus ogni ora.