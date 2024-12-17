Notizie simili

Una nuova linea Express che collega Corbeil-Essonnes al mercato internazionale di Rungis

Dal 06 gennaio 2025

Scopri la nuova linea Express che collega Corbeil-Essonnes al mercato internazionale di Rungis.

Percorso 9112
Linea Express 9112

Una nuova offerta:

Goditi un viaggio senza stress, che ti consente di rilassarti o lavorare andando direttamente a destinazione. Da Corbeil-Essonnes e Evry-Courcouronnes si ha accesso diretto alla metropolitana 14 tramite le stazioni "Aéroport d'Orly" e "Chevilly-Larue".

È inoltre possibile raggiungere l'aeroporto di Orly in media in 50 minuti da Corbeil-Essonnes e Evry-Courcouronnes.

Orari prolungati:

La linea opera dal lunedì alla domenica tutto l'anno dalle 4 del mattino a mezzanotte:

  • Dal lunedì al venerdì: 1 autobus ogni 30 minuti dalle 5:00 alle 9:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e ogni ora durante il giorno.
  • Nei fine settimana: 1 autobus ogni ora.
