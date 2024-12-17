Notizie simili

Una nuova offerta:

Goditi un viaggio senza stress, che ti consente di rilassarti o lavorare andando direttamente a destinazione. Da Corbeil-Essonnes e Evry-Courcouronnes si ha accesso diretto alla metropolitana 14 tramite le stazioni "Aéroport d'Orly" e "Chevilly-Larue".

È inoltre possibile raggiungere l'aeroporto di Orly in media in 50 minuti da Corbeil-Essonnes e Evry-Courcouronnes.