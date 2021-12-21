Linee 02 e 14 - Modifica degli orari dal 03 gennaio 2022

Linee 02 e 14- Orari modificati dal 03 gennaio 2022

Linea 02 Gare de Lagny <> Gare de Val d'Europe

Linea 02

Dall'inizio di settembre, i nostri team sono presenti sul campo per garantire il corretto completamento del servizio.

È stata identificata un'alta affluenza sul servizio scolastico della linea 02.

3 partenze saranno aggiunte su questa linea dal 03 gennaio 2022:

> Partenza "Les Rougeriots" alle 7:21 dal lunedì al venerdì durante il periodo scolastico, a "Georges Seurat"

> Partenza "Georges Seurat" alle 12:36 il mercoledì durante il periodo scolastico / 17:10 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì durante il periodo scolastico, a "Les Rougeriots"

Di seguito gli orari:

Orari linea 02 dal 03 gennaio 2022

 -  1.2 MB
Linea 14 - St Germain-sur-Morin <> Jablines

Linea 14

Al fine di garantire collegamenti BUS / TRENI per gli studenti che frequentano la scuola a Meaux, gli orari della linea 14 saranno modificati dal 03 gennaio 2022.

La partenza delle 19:22 da Jablines viene rischierata alle 8:32.

Trova gli orari qui sotto

Orari linea 14 dal 03 gennaio 2022

 -  1.4 MB