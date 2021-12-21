Linea 02
Dall'inizio di settembre, i nostri team sono presenti sul campo per garantire il corretto completamento del servizio.
È stata identificata un'alta affluenza sul servizio scolastico della linea 02.
3 partenze saranno aggiunte su questa linea dal 03 gennaio 2022:
> Partenza "Les Rougeriots" alle 7:21 dal lunedì al venerdì durante il periodo scolastico, a "Georges Seurat"
> Partenza "Georges Seurat" alle 12:36 il mercoledì durante il periodo scolastico / 17:10 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì durante il periodo scolastico, a "Les Rougeriots"
Di seguito gli orari:
Linea 14
Al fine di garantire collegamenti BUS / TRENI per gli studenti che frequentano la scuola a Meaux, gli orari della linea 14 saranno modificati dal 03 gennaio 2022.
La partenza delle 19:22 da Jablines viene rischierata alle 8:32.
Trova gli orari qui sotto