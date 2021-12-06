Il tuo autobus non ti collega solo alla stazione ferroviaria.
Dal 3 gennaio goditi i migliori collegamenti autobus/treno alla stazione di Combs-la-Ville Quincy
Per maggiori informazioni:
Iledefrance-mobilites.fr>actus
@Senart_IDFM
Una connessione Bus-Treno rafforzata:
Con le linee circolari 11, 12 e 13, goditi più collegamenti autobus / treni alla stazione di Combs-la-Ville Quincy durante il giorno.
Con percorsi ad anello, prendi il tuo autobus 11, 12 e 13 in entrambe le direzioni, a seconda dell'orario di arrivo del tuo treno.
Le fermate servite a Combs-la-Ville sono: Gare de Combs-la-Ville Quincy, Marché, Place de l'An 2000, Monument aux Morts, Jules Ferry, Louise Michel, Brandons, St Jacques, Boissière, Marrache, Haut du Breuil, Cimetière, Batelière, Mairie.
Le fermate servite su Combs-la-Ville sono: Gare de Combs-la-Ville Quincy, Gambetta, Collège les Aulnes, Pablo Picasso, Lycée Jacques Prévert, Route de Moissy, Orée du Bois, Collège Cités Unies, Folle Avoine, Serpentine; Jean Baptiste Clément, Abbeveratoio, Tour d'Aleron, Place de la Libération, La coupole.
Trova tutte le informazioni sulla nuova offerta (orari, mappe) su:
Per telefono al numero 09 70 83 77 00