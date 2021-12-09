Una nuova offerta e percorsi adattati sulle linee 22, 23, 24 e 25!

Linee 22 e 23

Le linee 22 e 23 servono le fermate "Les Grès" e "Gué de Ville".

La fermata "Gymnase" è ora spostata in rue de la Mare L'Évêque.

La fermata "Noyer Perrot" non è più servita dalle linee 22 e 23 ma dalla linea 21.

La fermata "Iqbal Masih" è sostituita dalla fermata "Parc Église".