Sempre più connessioni sulle tue linee.
Le linee 24/25 passano la domenica verso i quartieri orientali di Lieusaint.
Con le linee 22/23 e 24/25, goditi un migliore collegamento con la stazione di Lieusaint-Moissy
Per maggiori informazioni:
Iledefrance-mobilites.fr>actus
Una nuova offerta e percorsi adattati sulle linee 22, 23, 24 e 25!
Linee 22 e 23
Le linee 22 e 23 servono le fermate "Les Grès" e "Gué de Ville".
La fermata "Gymnase" è ora spostata in rue de la Mare L'Évêque.
La fermata "Noyer Perrot" non è più servita dalle linee 22 e 23 ma dalla linea 21.
La fermata "Iqbal Masih" è sostituita dalla fermata "Parc Église".
Le fermate servite su Lieusaint sono: Gare de Lieusaint Moissy, Centre de secours, Lycée Mare Carré Lugny, Les Marronniers, La Ferme, Place de la Fontaine, Gymnase, Gué de Ville, Les Grès, Mairie, Centre, Place du 14 juillet, Rouget de Lisie, Collège La Boétie, Parc Omnisports, La Constitution, Jeu de Paume, Condorcet, Naples, Busteni, Atene, Rosso.
Linee 24 e 25
A Lieusaint, grazie alla creazione delle linee 24 e 25, goditi un migliore servizio interdistrettuale della città e percorsi più veloci per la stazione in corrispondenza della TZen1.
Godetevi il traffico domenicale sulle linee 24 e 25 per i quartieri orientali di Lieusaint.
Le fermate "Place du Colombier", "Jules Ferry", "Place des Chartreux", "Collège St Louis",
"Grands Champs", "Moulin à vent" e "Université" sono ora serviti dalle linee 24 e 25.
Le fermate servite a Lieusaint sono: Gare de Lieusaint Moissy, Olympe de Gouges, Jardins de la Méridienne, Saule de la Chasse, Collège de la Pyramide, Jules Ferry, Place des Chartreux, Collège Saint Louis, Grands Champs, Moulin à Vent, Université.
Novità con le linee 27 e 51!
La tua ex linea 25 (Gare de Lieusaint Moissy (anello via Château d'Eau Claude Bernard) viene rinominata linea 27 e mantiene lo stesso percorso.
Sulla linea 51, i collegamenti alla stazione di Lieusaint-Moissy sono garantiti dal primo treno della giornata alle 4:18 fino ai treni delle 23:23 per Melun e delle 23:25 per Parigi.
La linea 51 ti offre + con l'aggiunta di 10 partenze giornaliere aggiuntive per soddisfare al meglio le tue esigenze!
Trova tutte le informazioni sulla nuova offerta (orari, mappe) su:
Per telefono al numero 09 70 83 77 00