Linee 6201 : dalle 12:00 alle 19:00, le seguenti fermate non sono servite: Place du Marché Notre Dame, Europa (posticipata fermata Europe Saint-Cloud della linea 6205), Prefettura, Gare de Versailles Château Rive Gauche, Gare de Versailles Chantiers Gare Routière, Vergennes, Coypel Champ Lagarde e Villa Champ Lagarde
Per raggiungere le fermate situate in questo settore neutralizzato, scendere a Europe Saint-Cloud o Saint-Charles e poi raggiungere la destinazione a piedi.
Linee 6202 : dalle 12:00 alle 19:00, il percorso della linea è diviso in 2:
Itinerario 1 -> La Celle Saint-Cloud <> Europa (6214)
Itinerario 2 -> Cistercense <> Gare des Chantiers Gare Routière
Le seguenti fermate non sono servite: Place du marché Notre Dame, Europe (posticipata fermata Europe Saint-Cloud della linea 6214), Préfecture, Gare de Versailles Château Rive Gauche, Cistercien (posticipata fermata Cistercien Pont Colbert della linea 6122), Lamartine, Moines, Square Lamôme, Porchefontaine e Porchefontaine Louis XIV
Per raggiungere le fermate in questi settori neutralizzati:
Da La Celle Saint-Cloud, capolinea in Europa (linea 6214). Per avvicinarvi al settore Versailles-Chantiers, prendere la linea 6201 alla fermata Europe Saint-Cloud (fermata linea 6205) e scendere alla fermata Saint-Charles. Per avvicinarvi al settore Porchefontaine, prendete l'autobus 6202 alla Gare de Versailles Chantiers–Gare Routière fino alla fermata Cistercense (capolinea). Raggiungere il settore Porchefontaine a piedi.
Provenendo da Porchefontaine Louis XIV, raggiungere la fermata Cisterciens (6122) a piedi poi la linea 6202 fino alla stazione Versailles Chantiers-Gare Routière (capolinea).
Per andare a Le Chesnay-Rocquencourt o La Celle Saint-Cloud, prendere la fermata Saint-Charles (20 minuti a piedi) per prendere la linea 6201 poi scendere alla fermata Europa (fermata linea 6205) per prendere la linea 6202 sulla sua sezione Europa (linea 6214 fermata) verso Le Chesnay-Rocquencourt – La Celle Saint-Cloud.
Linee 6203 : dalle 12:00 alle 19:00, il percorso della tua linea è diviso in 2:
Itinerario 1 -> Satory <> Tournelles
Itinerario 2 -> Europa (6214) <> Ospedale A.Mignot Home
Le seguenti fermate non sono servite: Borgnis Desbordes, Evêché e Bourdonnais (solo per Tournelles), Gare de Versailles Château Rive Gauches, Prefettura, Europa (posticipata fermata Europa della linea 6214) e Place du Marché Notre Dame"
Per raggiungere le fermate in questi settori neutralizzati:
Venendo da Satory, scendere a Tournelles e poi raggiungere le vostre fermate a piedi. Per l'ospedale A. Mignot Accueil, camminare fino alla fermata Europe (6214) e prendere la linea 6203 per l'ospedale.
Dall'ospedale A. Mignot Accueil, scendere alla fermata Europe (6214) e poi raggiungere a piedi la fermata Tournelles e prendere l'autobus 6203 per raggiungere il quartiere di Satory.
Linee 6204 : dalle 12:00 alle 19:00, le seguenti fermate non sono servite: Place du Marché Notre Dame, Europa (posticipata fermata Europe av. Saint-Cloud della linea 6214), Prefettura, Hôtel de Ville, Noailles, Gare des Chantiers - Etats Généraux e Gare de Versailles Chantiers Gare Routière
Per raggiungere le fermate situate in questo settore neutralizzato, provenendo da Pershing, scendere alla linea Europa 6214 e poi raggiungere la destinazione a piedi.
Dalla stazione di Versailles Chantiers, raggiungere a piedi la fermata Europe (6214) e poi prendere la linea 6204 in direzione Pershing.
Linee 6206 : dalle 12:00 alle 19:00, il percorso della linea è diviso in 2:
Itinerario 1 -> Stazione di Viroflay Rive Gauche <> Collège Rameau
Itinerario 2 -> Saint-Symphorien<> Gare de Viroflay Rive Gauche
Le seguenti fermate non sono servite: Gare des Chantiers Abbé Rousseaux, Jean Mermoz, Coypel Champ Lagarde, Villa Champ Lagarde e Collège Rameau (solo per la stazione di Viroflay Rive Gauche)
Per raggiungere le fermate situate in questo settore neutralizzato,
Venendo dalla stazione di Viroflay Rive Gauche, scendere a Collège Rameau e raggiungere la destinazione a piedi.
Alla stazione di Viroflay Rive Gauche, raggiungere a piedi la fermata Saint-Symphorien e prendere l'autobus 6206.
Linee 6210 : dalle 12:00 alle 19:00, le seguenti fermate non sono servite:
Lycée Jules Ferry, Borgnis Desbordes, Evêché, Bourdonnais, Tournelles, Gare de Versailles Château Rive Gauche, Préfecture et Europe (posticipato alla fermata Europe Saint-Cloud della linea 6205)
Per raggiungere le fermate situate in questo settore neutralizzato, provenendo dalla stazione di Vaucresson, scendere alla fermata Europe (6205) e poi raggiungere la destinazione a piedi.
Dal Lycée Jules Ferry, raggiungere a piedi la fermata Europe () e prendere la linea fino alla stazione di Vaucresson.
Linee 6214 : dalle 12:00 alle 19:00, le seguenti fermate non sono servite: Prés aux bois, Grand Siècle (posticipato alla fermata Grand Siècle Rue Vauban linea 6201), Place du Marché Notre Dame, Château e Préfecture
Per raggiungere le fermate situate in questo settore neutralizzato, provenendo da Prés aux bois, raggiungere a piedi la fermata Grand Siècle e poi prendere la linea 6214 per l'Europa.
Le linee 6211 / 6240 / 6252 sono interrotte dalle 12:00 alle 19:00