Notizie simili

A partire da lunedì 6 marzo 2023, le linee 68-13A, 321 e 913.07 sono modificate.
68-13A : La fermata Gare de Sermaise è rimossa su tutte le corse. Gli orari di passaggio sono stati rivisti per tenere conto di questo cambiamento.
321 : Le fermate Grandes Roches, Tilleuls e Croix de Fer nella città di Bouray-sur-Juine sono servite anche la sera in direzione di Lardy 20 rue Panserot
913.07 : Il percorso della gara delle 7:15 da Paponville viene modificato. D'ora in poi la gara terminerà alla Nelson Mandela High School, la fermata Meuniers viene rimossa.
Grazie per aver preso nota di queste modifiche.
