Notizie simili

Linee 68-13A, 321 e 913.07 modificate a partire da lunedì 6 marzo 2023

Trova i dettagli delle modifiche applicate il 6 marzo

A partire da lunedì 6 marzo 2023, le linee 68-13A, 321 e 913.07 sono modificate.

68-13A : La fermata Gare de Sermaise è rimossa su tutte le corse. Gli orari di passaggio sono stati rivisti per tenere conto di questo cambiamento.

Nuovo orario 68-13A a partire da lunedì 6 marzo 2023

321 : Le fermate Grandes Roches, Tilleuls e Croix de Fer nella città di Bouray-sur-Juine sono servite anche la sera in direzione di Lardy 20 rue Panserot

Nuovo orario 321 in vigore da lunedì 6 marzo 2023

913.07 : Il percorso della gara delle 7:15 da Paponville viene modificato. D'ora in poi la gara terminerà alla Nelson Mandela High School, la fermata Meuniers viene rimossa.

Nuovo orario 913.07 in vigore da lunedì 6 marzo 2023

Grazie per aver preso nota di queste modifiche.

