La Vélostation: punto di prova, punto di prelievo, officina partner
La Vélostation de Saint-Quentin-en-Yvelines: Partner del servizio Véligo Location di Île-de-France Mobilités
Il servizio Véligo Location di Île-de-France Mobilités consente di noleggiare una bicicletta elettrica o cargo per un periodo che va dai 3 ai 6 mesi. Con Véligo Location, scopri una soluzione di mobilità pratica e piacevole per i tuoi spostamenti quotidiani!
La Vélostation facilita l'accesso a questo servizio. Puoi testare le bici prima di impegnarti, ritirare la tua bici una volta abbonata e beneficiare della revisione gratuita di 3 mesi.
La Vélostation – alla Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines
1 ter place Charles de Gaulle
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Per maggiori informazioni: https://sqy.velos.iledefrance-mobilites.fr/la-velostation-partenaire-du-service-veligo-location/
La Velostazione: vieni a provarla prima di iscriverti
Prova gratuita: prova prima di adottare
Prima di sottoscrivere un abbonamento, approfitta di una sessione di prova per scoprire le bici. Per fare questo, niente di più semplice: prenota il tuo test alla Vélostation sul sito veligo-location.fr. Il nostro team ti introdurrà alle biciclette e potrai familiarizzare con il loro utilizzo in sicurezza.
Non perdetevi la nostra speciale animazione Véligo Location sabato 8 giugno dalle 9 alle 14. Vieni alla Vélostation per provare le biciclette, senza prenotazione.
La Vélostation: ritira la tua bici vicino a te
Facile da rimuovere: vicinanza e semplicità
Convinto dalla bici elettrica? Prenota la tua bici sul veligo-location.fr e scegli la Velostazione come punto di ritiro. Quindi ritira la tua bici vicino a te, per un'esperienza di noleggio comoda e senza problemi.
La Vélostation: officina partner per la revisione gratuita a partire da 3 mesi
Officina partner: manutenzione e riparazioni
La tua sicurezza e il tuo comfort vengono prima di tutto. Véligo Location ti offre una revisione gratuita dopo 3 mesi di noleggio per garantirti viaggi sicuri e confortevoli. La Vélostation è anche al vostro servizio per qualsiasi operazione di riparazione o manutenzione. Fissa un appuntamento online sul sito web di Véligo Location per beneficiare della manutenzione Véligo.