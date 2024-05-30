Noleggia la tua bicicletta con il servizio Véligo Location di Île-de-France Mobilités

Scopri una soluzione di mobilità pratica e piacevole per i tuoi spostamenti!

La Vélostation: punto di prova, punto di prelievo, officina partner

La Vélostation de Saint-Quentin-en-Yvelines: Partner del servizio Véligo Location di Île-de-France Mobilités

Il servizio Véligo Location di Île-de-France Mobilités consente di noleggiare una bicicletta elettrica o cargo per un periodo che va dai 3 ai 6 mesi. Con Véligo Location, scopri una soluzione di mobilità pratica e piacevole per i tuoi spostamenti quotidiani!

La Vélostation facilita l'accesso a questo servizio. Puoi testare le bici prima di impegnarti, ritirare la tua bici una volta abbonata e beneficiare della revisione gratuita di 3 mesi.

La Vélostation – alla Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines

1 ter place Charles de Gaulle
78 180 Montigny-le-Bretonneux

01 84 79 70 99

Per maggiori informazioni: https://sqy.velos.iledefrance-mobilites.fr/la-velostation-partenaire-du-service-veligo-location/

La Velostazione: vieni a provarla prima di iscriverti

Prova gratuita: prova prima di adottare

Prima di sottoscrivere un abbonamento, approfitta di una sessione di prova per scoprire le bici. Per fare questo, niente di più semplice: prenota il tuo test alla Vélostation sul sito veligo-location.fr. Il nostro team ti introdurrà alle biciclette e potrai familiarizzare con il loro utilizzo in sicurezza.

Non perdetevi la nostra speciale animazione Véligo Location sabato 8 giugno dalle 9 alle 14. Vieni alla Vélostation per provare le biciclette, senza prenotazione.

La Vélostation: ritira la tua bici vicino a te

Facile da rimuovere: vicinanza e semplicità

Convinto dalla bici elettrica? Prenota la tua bici sul veligo-location.fr e scegli la Velostazione come punto di ritiro. Quindi ritira la tua bici vicino a te, per un'esperienza di noleggio comoda e senza problemi.

La Vélostation: officina partner per la revisione gratuita a partire da 3 mesi

Officina partner: manutenzione e riparazioni

La tua sicurezza e il tuo comfort vengono prima di tutto. Véligo Location ti offre una revisione gratuita dopo 3 mesi di noleggio per garantirti viaggi sicuri e confortevoli. La Vélostation è anche al vostro servizio per qualsiasi operazione di riparazione o manutenzione. Fissa un appuntamento online sul sito web di Véligo Location per beneficiare della manutenzione Véligo.

Per facilitare i tuoi viaggi durante il periodo dei Giochi Olimpici, Véligo Location ti consente di noleggiare una bici elettrica per 1 o 2 mesi a soli 53,9 € al mese! L'offerta è disponibile dal 29 maggio al 30 giugno e le bici saranno consegnate direttamente a casa tua.