Officina partner: manutenzione e riparazioni

La tua sicurezza e il tuo comfort vengono prima di tutto. Véligo Location ti offre una revisione gratuita dopo 3 mesi di noleggio per garantirti viaggi sicuri e confortevoli. La Vélostation è anche al vostro servizio per qualsiasi operazione di riparazione o manutenzione. Fissa un appuntamento online sul sito web di Véligo Location per beneficiare della manutenzione Véligo.