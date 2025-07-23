Dal 1 ° settembre, l'offerta delle linee di autobus 6 e 12 sarà rafforzata al fine di fornire una risposta più adatta alle tue abitudini di viaggio, tutti i giorni della settimana.
LINEA 6
Più autobus dalla stazione di Maisons-Laffitte
Due nuove partenze sono offerte nelle ore di punta alle 17:00 e alle 19:30. Ciò consente di beneficiare di un autobus ogni dieci minuti tra le 16:30 e le 19:30.
L'ampiezza della serata è estesa per consentire due nuovi collegamenti con la RER. Gli ultimi autobus partono alle 21:00 (arrivo del treno alle 20:54) e alle 21:20 (arrivo del treno alle 21:13).
LINEA 12
Un itinerario unico e semplificato
Niente più cambi di percorso in base agli orari e agli autobus! Ora, i viaggiatori godono di un singolo viaggio, indipendentemente dal giorno della settimana.
Altra novità: la creazione della fermata "Ippodromo".
Nei giorni feriali, più autobus
- Una partenza aggiuntiva viene aggiunta alle 16:30.
- L'ultima partenza è alle 21:00 anziché alle 20:48.
Nei fine settimana, 3 partenze aggiunte il sabato e 10 la domenica
- Il sabato, il primo autobus parte alle 6:30 invece delle 7:05 e l'ultimo alle 21:10 invece delle 20:25.
- La domenica, un autobus parte ogni ora, dalle 7:00 alle 21:00. Passerai da 5 partenze al giorno a 15 partenze!