MAISONS-LAFFITTE, LE MESNIL-LE-ROI: LE LINEE 6 E 12 SI ADATTANO ALLA TUA VITA QUOTIDIANA

Pubblicato su

Lettura 2 min

Dal 1° settembre 2025, le linee 6 e 12 evolvono la loro offerta con autobus aggiuntivi, orari prolungati e un percorso semplificato. Spieghiamo tutto in dettaglio.

Dal 1 ° settembre, l'offerta delle linee di autobus 6 e 12 sarà rafforzata al fine di fornire una risposta più adatta alle tue abitudini di viaggio, tutti i giorni della settimana.

LINEA 6

Più autobus dalla stazione di Maisons-Laffitte

Due nuove partenze sono offerte nelle ore di punta alle 17:00 e alle 19:30. Ciò consente di beneficiare di un autobus ogni dieci minuti tra le 16:30 e le 19:30.

L'ampiezza della serata è estesa per consentire due nuovi collegamenti con la RER. Gli ultimi autobus partono alle 21:00 (arrivo del treno alle 20:54) e alle 21:20 (arrivo del treno alle 21:13).

Vedi la tabella oraria della linea 6

 -  608.4 KB

LINEA 12

Un itinerario unico e semplificato

Niente più cambi di percorso in base agli orari e agli autobus! Ora, i viaggiatori godono di un singolo viaggio, indipendentemente dal giorno della settimana.

Altra novità: la creazione della fermata "Ippodromo".

Nei giorni feriali, più autobus

  • Una partenza aggiuntiva viene aggiunta alle 16:30.
  • L'ultima partenza è alle 21:00 anziché alle 20:48.

Nei fine settimana, 3 partenze aggiunte il sabato e 10 la domenica

  • Il sabato, il primo autobus parte alle 6:30 invece delle 7:05 e l'ultimo alle 21:10 invece delle 20:25.
  • La domenica, un autobus parte ogni ora, dalle 7:00 alle 21:00. Passerai da 5 partenze al giorno a 15 partenze!

Vedi la tabella oraria della linea 12

 -  3.5 MB

Buon viaggio sulle tue nuove linee!