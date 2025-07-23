LINEA 6

Più autobus dalla stazione di Maisons-Laffitte

Due nuove partenze sono offerte nelle ore di punta alle 17:00 e alle 19:30. Ciò consente di beneficiare di un autobus ogni dieci minuti tra le 16:30 e le 19:30.

L'ampiezza della serata è estesa per consentire due nuovi collegamenti con la RER. Gli ultimi autobus partono alle 21:00 (arrivo del treno alle 20:54) e alle 21:20 (arrivo del treno alle 21:13).