Modifiche alla rete di autobus nel territorio della Montmorency Valley relative al passaggio della torcia olimpica del 2024

Pubblicato su

Lettura 1 min

Alcune linee di autobus saranno modificate in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica del 2024. Vi forniremo tutti i dettagli nei prossimi giorni.

Alcune linee nella valle di Montmorency sono interessate dal passaggio della fiamma olimpica venerdì 19 luglio 2024.

  • Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:
  • Linea 1510 : I dettagli degli impatti sulla linea il 19 luglio saranno presto disponibili
  • Linea 1511 : I dettagli degli impatti sulla linea il 19 luglio saranno presto disponibili
  • Linea 1512 : I dettagli degli impatti sulla linea il 19 luglio saranno presto disponibili
  • Linea 1513 : I dettagli degli impatti sulla linea il 19 luglio saranno presto disponibili
  • Linea 1514 : I dettagli degli impatti sulla linea il 19 luglio saranno presto disponibili
  • Linea 1515 : i dettagli degli impatti sulla linea il 19 luglio saranno presto disponibili
  • Linea 1516 : I dettagli degli impatti sulla linea il 19 luglio saranno presto disponibili
  • Linea 1527 : I dettagli degli impatti sulla linea il 19 luglio saranno presto disponibili
  • Linea 1533 : I dettagli degli impatti sulla linea il 19 luglio saranno presto disponibili
  • Linea 1537 : I dettagli degli impatti sulla linea il 19 luglio saranno presto disponibili

Per maggiori informazioni

Trova tutte le informazioni pratiche per i tuoi viaggi durante il periodo.