Alcune linee intorno a Chelles (STBC) sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.
Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:
- Linea Express 19: Percorso modificato dal 15 luglio al 15 settembre 2024. Trova i dettagli di queste modifiche qui
- Linea 2: Percorso modificato dal 15 luglio al 15 settembre 2024. Trova i dettagli di queste modifiche qui
- Linea 6: Percorso modificato dal 15 luglio al 15 settembre 2024. Trova i dettagli di queste modifiche qui
- Linea 8: Percorso modificato dal 15 luglio al 15 settembre 2024. Trova i dettagli di queste modifiche qui
- Linea 701: Percorso modificato dal 15 luglio al 15 settembre 2024. Trova i dettagli di queste modifiche qui
- Linea 3: Itinerario modificato dal 2 settembre al 15 settembre 202. Trova i dettagli di queste modifiche Direzione Chelles qui . E trova i dettagli di questi cambiamenti Direzione Villeparisis qui
- Linea 7: Itinerario modificato dal 2 settembre al 15 settembre 2024. Trova i dettagli di queste modifiche qui
- Linea 7s: Itinerario modificato dal 2 settembre al 15 settembre 2024. Trova i dettagli di queste modifiche qui
Accesso alla stazione Gare de Chelles:
Le assegnazioni delle banchine delle linee di autobus vengono modificate dal 15 luglio al 10 settembre
Trova la mappa della stazione di Chelles dal 15 luglio al 10 settembre qui
Impatti sulla rete intorno e nell'Île-de-France
