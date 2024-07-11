Quest'estate, gli orari delle tue linee intorno a Chelles (STBC) si evolvono con i Giochi di Parigi 2024

Le tue linee saranno influenzate dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Ti spieghiamo tutto.

Alcune linee intorno a Chelles (STBC) sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:

Accesso alla stazione Gare de Chelles:

Le assegnazioni delle banchine delle linee di autobus vengono modificate dal 15 luglio al 10 settembre

Trova la mappa della stazione di Chelles dal 15 luglio al 10 settembre qui

