Alcune linee TRA sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, tra cui:
- Il montaggio e lo smontaggio di siti effimeri per l'implementazione delle navette olimpiche dall'8 luglio nella stazione di Chelles
- Il passaggio della fiamma olimpica il 20, 25 luglio e 27 agosto 2024
- Ciclismo Paralimpico – da lunedì 2 settembre a sabato 07 settembre
- Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:
Passaggio della fiamma sabato 20 luglio, giovedì 25 luglio e martedì 27 agosto 2024
- Linea 613: Percorso modificato sabato 20 luglio tra le 13h e le 17H30. Trova i dettagli di queste modifiche qui
- Linea 613: Percorso modificato giovedì 25 luglio tra le 12:00 e le 13:30. Trova i dettagli di queste modifiche qui
- Linea 613: Percorso modificato martedì 27 agosto tra le 9 e le 10.30. Trova i dettagli di queste modifiche qui
- Linea 605: Percorso modificato martedì 27 agosto tra le 9 e le 10.30. Trova i dettagli di queste modifiche qui
Ciclismo Paralimpico da lunedì 2 settembre a sabato 7 settembre
- Linea 603: Percorso modificato dal 2 al 7 settembre. Trova i dettagli di queste modifiche qui
- Linea 613: Percorso modificato dal 2 al 7 settembre. Trova i dettagli di queste modifiche qui
- Linea 623: Percorso modificato dal 2 al 7 settembre. Trova i dettagli di queste modifiche qui
- Linea 643: Percorso modificato dal 2 al 7 settembre Trova i dettagli di queste modifiche qui
- Linea 644: Percorso modificato dal 2 al 7 settembre. Trova i dettagli di queste modifiche qui
Altre linee interessate:
- Express100 Lines (Ciclismo Paralimpico): i dettagli degli impatti sono disponibili qui
- Linee 146 (Ciclismo Paralimpico): I dettagli degli impatti sono disponibili qui
Stazione di Chelles: dall'8 luglio al 15 settembre 2024
- Linea 613: La partenza e il capolinea della linea 613 saranno nella parte nord della stazione di Chelles. Mappa della stazione di Chelles disponibile qui
- Linea 701: Le banchine di partenza e di riconsegna sono modificate. Troverete i dettagli sulla mappa della stazione di Chelles disponibili qui
