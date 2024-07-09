Quest'estate, le tue linee di autobus intorno a Clichy-sous-Bois, Coubron, Courtry (TRA) si evolvono con i Giochi di Parigi 2024

Le tue linee saranno influenzate dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Ti spieghiamo tutto.

Alcune linee TRA sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, tra cui:

  • Il montaggio e lo smontaggio di siti effimeri per l'implementazione delle navette olimpiche dall'8 luglio nella stazione di Chelles
  • Il passaggio della fiamma olimpica il 20, 25 luglio e 27 agosto 2024
  • Ciclismo Paralimpico – da lunedì 2 settembre a sabato 07 settembre
  • Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:

Passaggio della fiamma sabato 20 luglio, giovedì 25 luglio e martedì 27 agosto 2024

Ciclismo Paralimpico da lunedì 2 settembre a sabato 7 settembre

Altre linee interessate:

Stazione di Chelles: dall'8 luglio al 15 settembre 2024

Impatti sulla rete nell'Île-de-France

