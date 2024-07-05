Alcune delle vostre linee nel territorio di Parigi Saclay sono influenzate dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in particolare da:
- L'implementazione delle navette olimpiche nella stazione di Massy-Palaiseau dal 22 luglio 2024.
- Il passaggio della Fiamma Olimpica il 22 luglio 2024.
Di seguito troverete i dettagli delle interruzioni
Passaggio della fiamma il 22 luglio 2024
- Linea 1 : percorso modificato il 22 luglio 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea 14 : percorso modificato il 22 luglio 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea DM10A : percorso modificato il 22 luglio 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
- linea DM11A, DM11E DM11G: percorso modificato il 22 luglio 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea DM12 : percorso modificato il 22 luglio 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea 91.05 : percorso modificato il 22 luglio 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
Modifica dell'accesso alla stazione di Massy-Palaiseau:
Le assegnazioni delle linee di autobus alla stazione degli autobus di Massy-Palaiseau (lato Vilmorin) sono modificate dal 22 luglio al 18 agosto.
- Trova la mappa della stazione di Massy Palaiseau qui
- Linee 15 e 60: le partenze e gli arrivi alla stazione di Massy Palaiseau sono spostati a Place Pierre Sémard dal 22 luglio al 18 agosto 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea 91.06 : percorso modificato tra il 1° e il 10 agosto 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea 14 : servizio alla fermata "Rond-Point Camille Claudel" durante l'interruzione della linea 91.06 tra il 1° e il 10 agosto 2024. Trova le informazioni qui
Collegamento con altre linee di autobus?
- Linea 107 Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea M151 Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea M153 Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea 91.04 Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea 91.10 Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea 91.11 Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea 119 Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea 196 Trova i dettagli di queste modifiche
Per maggiori informazioni
Durante questo periodo, trova tutte le informazioni pratiche per i tuoi viaggi