Modifiche alle linee di autobus nel territorio di Parigi Saclay relative ai Giochi Olimpici del 2024

Pubblicato su

Lettura 2 min

Alcune linee di autobus saranno modificate in occasione dei Giochi Olimpici del 2024. Ti spieghiamo tutto.

Alcune delle vostre linee nel territorio di Parigi Saclay sono influenzate dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in particolare da:

  • L'implementazione delle navette olimpiche nella stazione di Massy-Palaiseau dal 22 luglio 2024.
  • Il passaggio della Fiamma Olimpica il 22 luglio 2024.

Di seguito troverete i dettagli delle interruzioni

Passaggio della fiamma il 22 luglio 2024

Modifica dell'accesso alla stazione di Massy-Palaiseau:

Le assegnazioni delle linee di autobus alla stazione degli autobus di Massy-Palaiseau (lato Vilmorin) sono modificate dal 22 luglio al 18 agosto.

Collegamento con altre linee di autobus?

Per maggiori informazioni

Durante questo periodo, trova tutte le informazioni pratiche per i tuoi viaggi