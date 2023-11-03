Modifiche all'orario per migliorare la corrispondenza con la linea K:
- Linea 17
- Linea 703
- Linea 707
- Linea 708
- Linea 709
- Linea 710
- Percorso 711
Controlla gli orari delle tue linee valide dal 6 novembre 2023.
Modifiche agli orari e ai percorsi sulle linee scolastiche:
- Linea 712 (D ed E):
Modifica del percorso per tornare a Meaux per evitare ingorghi.
Prima corsa diretta: Trasferimento dalla fermata Grands Moulins de Paris alla seconda corsa diretta attraverso il LEP Coubertin.
Gara spostata alle 7:05 anziché alle 7:20 sulla 712 E dalla stazione di Dammartin-Juilly-Saint-Mard.
- Linea 713:
La gara delle 16:05 della 713 A alla partenza del Nicolas Tronchon College è ritardata di 5 minuti e passa alle 16:10 in LMJV.
La gara delle 8:08 della 713 C da "Haute Garenne" non serve più "Les Frênes", "Les Ormes", "Stade de Saint-Pathus", "Les Sources" dal lunedì al venerdì.
- Linea 714:
Servizio di Gesvres e Forfry integrato sulla gara che copre il primo ingresso agli stabilimenti privati di Meaux, le 2 uscite serali e 1 gara alle 12:50 il mercoledì.
Doppiaggio della gara delle 12:50 di mercoledì per boulevard Jean Rose
Modifiche all'orario e al capolinea sulla linea 711:
- Linea 711:
Adeguamento del programma del mercoledì a mezzogiorno per l'uscita del collegio Jeanne Bonnardel-Béguin
Modifica del capolinea: Le salite e le discese degli studenti universitari sono ora effettuate alla stazione degli autobus del college e non più alla fermata "Les Clos"
Modifiche all'offerta e orari:
- Linea 9:
Creazione di una gara alle 7:49 (doppiaggio) a Charmentray per assorbire il flusso di studenti che vanno al college Les Tilleuls.
Modifica della partenza alle 7:40 da Meaux invece che alle 7:50 per evitare ritardi e garantire l'ingresso delle 9:00 agli stabilimenti di Mitry Mory.
Modifica della partenza delle 8:30 da Meaux che serve il collegio di Tilleuls alle 9:14 invece che alle 8:54 (ingresso 9:30).
Modifica della prima partenza alla stazione di Mitry-Claye alle 6:05 per consentire il collegamento TER alla stazione di Meaux
- Linea 19 (Villevaudé):
Modifica degli orari delle due gare scolastiche per il collegio Gérard Phillipe + modifica del tempo di percorrenza su queste due gare (7h05 – 8h15: +9/10min tempo di percorrenza)
- Linea 707:
Ritorno: Modifica dell'offerta tra le 7:30 e le 09:00 al fine di distribuire meglio il pubblico scolastico e i lavoratori che prendono il treno durante i periodi scolastici
Regolazione e aggiunta di fermate:
- Linea 22:
La fermata Château de Nantouillet è stata aggiunta al mattino sulle 2 corse con partenza dalla stazione di Villeparisis alle 7:41 e alle 8:35.
- Linea 19 (Claye-Souilly):
Sono state aggiunte le fermate "Le Champ de Claye" e "Mauperthuis".
TàD goële Zona 3:
Eliminazione della coincidenza alla stazione di Mitry-Claye per facilitare l'arrivo e l'uscita degli studenti delle scuole superiori sul liceo Honoré de Balzac al di fuori degli orari principali e per consentire una maggiore libertà nella scelta degli orari di prenotazione dei comuni remoti.