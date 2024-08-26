Quest'estate, gli orari delle tue linee Marne et Seine stanno cambiando con i Giochi Paralimpici di Parigi 2024

Pubblicato su

Lettura 2 min

Alcune linee di autobus saranno modificate in occasione dei Giochi Paralimpici del 2024. Ti spieghiamo tutto.

Alcune linee nella regione della Marna e della Senna sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, in particolare dal passaggio della Fiamma Paralimpica il 27 agosto 2024.

Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:

Per maggiori informazioni

Trova tutte le informazioni pratiche per i tuoi viaggi durante il periodo.

Dai un'occhiata al nostro pianificatore di percorso e agli orari

Per pianificare al meglio i tuoi viaggi, niente di più semplice, consulta il nostro calcolatore di percorso sul nostro sito web o sull'applicazione Île-de-France Mobilités o vai alla sezione "Orari" dell'app o del sito.

I percorsi e gli orari proposti vengono aggiornati in tempo reale e in base al traffico.

Notizie simili