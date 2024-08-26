Notizie simili

Alcune linee nella regione della Marna e della Senna sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, in particolare dal passaggio della Fiamma Paralimpica il 27 agosto 2024.
Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:
- Linea 428 : I dettagli degli impatti sulla linea il 27 agosto 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea 429 : dettagli degli impatti sulla linea il 27 agosto 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea 430 : dettagli degli impatti sulla linea il 27 agosto 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea 431 : dettagli degli impatti sulla linea il 27 agosto 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea 432 : dettagli degli impatti sulla linea il 27 agosto 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea 433 : dettagli degli impatti sulla linea il 27 agosto 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea 434 : dettagli degli impatti sulla linea il 27 agosto 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea 435 : dettagli degli impatti sulla linea il 27 agosto 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
Dai un'occhiata al nostro pianificatore di percorso e agli orari
Per pianificare al meglio i tuoi viaggi, niente di più semplice, consulta il nostro calcolatore di percorso sul nostro sito web o sull'applicazione Île-de-France Mobilités o vai alla sezione "Orari" dell'app o del sito.
I percorsi e gli orari proposti vengono aggiornati in tempo reale e in base al traffico.