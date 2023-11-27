A causa dell'avviso di sciopero presentato dai sindacati, il traffico potrebbe essere interrotto da martedì 28 novembre.
Ci scusiamo per l'inconveniente.
Di seguito troverai la tariffa dei servizi coperti per mercoledì 13 dicembre 2023
Il traffico è normale su tutte le linee della rete.
- Linea 1: servizio normale
- Linea 2: servizio normale
- Linea 3: servizio normale
- Linea 5: servizio normale
- Linea 6: servizio normale
- Linea 22: servizio normale
- Linea 41: servizio normale
- Linea 42: servizio normale
- Linea 43: servizio normale
- Linea 44: servizio normale
- Linea 45: servizio normale
- Linea 61: servizio normale
- Linea 62: servizio normale
- Linea 63: servizio normale
- Linea 104: servizio normale
- Linea 316: servizio normale
- Linea 317: servizio normale
- Linea 318: servizio normale
- Linea 319: servizio normale
- Linea 320: servizio normale
- Linea 321: servizio normale
- Linea 322: servizio normale
- Linea 323: servizio normale
- Linea 324: servizio normale
- Linea 325: servizio normale
- Linea 330: servizio normale
- Linea 331: servizio normale
- Linea 332: servizio normale
- Linea 1001: servizio normale
- Linea 3604: servizio normale
- Linea 3612: servizio normale
- Linea 613A: servizio normale
- Linea 613B: servizio normale
- Linea 6809: servizio normale
- Linea 6814: servizio normale
- Linea 6816: servizio normale
- Linea 9102: servizio normale
- Linea 9103: servizio normale
- Linea 9107: servizio normale
- Linea 917A: servizio normale
- Linea 917B: servizio normale
- Linea 917C: servizio normale
- Linea 9307: servizio normale
- Linea 9308: servizio normale
- Linea 9310: Servizio normale
- Linea 9350: servizio normale