L'operazione di rimborso dell'abbonamento è stata completata il 29 novembre alle 23:59.
Se hai inviato una richiesta di rimborso, ti ricordiamo che verrà elaborata entro un massimo di 6 settimane, dalla data di invio.
Saluti.
Movimento sociale - Rimborso degli abbonamenti
