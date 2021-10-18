Movimento sociale - Rimborso degli abbonamenti

L'operazione di rimborso dell'abbonamento è stata completata il 29 novembre alle 23:59.

Se hai inviato una richiesta di rimborso, ti ricordiamo che verrà elaborata entro un massimo di 6 settimane, dalla data di invio.

Saluti.