Insieme, raccogliamo giocattoli per bambini!
Affinché ogni bambino possa beneficiare di un Natale unico, la rete di autobus Île-de-France Mobilités nella regione Cœur d'Essonne organizza la 6a edizione della sua collezione di giocattoli a bordo del Christmas Bus.
L'operazione Christmas Bus è organizzata in collaborazione con comuni e associazioni. Tutti i giocattoli saranno poi smistati e dati a enti di beneficenza e organizzazioni sociali che si occuperanno della distribuzione ai bambini provenienti da famiglie a basso reddito.
Saranno accettati solo giocattoli in buone condizioni e in funzione e per motivi igienici non saranno accettati peluche.
Vieni a donare i tuoi giocattoli a Babbo Natale e partecipa a un'azione di solidarietà.
Di seguito le date di passaggio del bus di Natale 2023 in ogni comune nonché i luoghi e gli orari di presenza:
Breuillet:
Sabato 18 novembre dalle 10 alle 13 – Parcheggio Carrefour Market
Saint-Michel-sur-Orge:
Mercoledì 13 dicembre dalle 14 alle 17 – Davanti al Municipio
Sabato 16 dicembre dalle 09:00 alle 12:00: Parcheggio del Casinò Géant
Il Norville:
Mercoledì 29 novembre dalle 10 alle 13 – Parking du Bassin Nautique
Sainte-Geneviève-des-Bois:
Sabato 25 novembre dalle 14 alle 18 - Piazza del Mercato
Sabato 02 dicembre dalle 14 alle 18 – Giardino Pubblico
Brétigny-sur-Orge:
Mercoledì 6 dicembre dalle 09h alle 12h – Parcheggio Auchan
Giovedì 14 dicembre dalle 09:00 alle 12:00 – Place du Marché
Morsang-sur-Orge:
Sabato 09 dicembre dalle 09h alle 18h – Parcheggio Intermarché
Contiamo su di voi!