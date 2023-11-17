Insieme, raccogliamo giocattoli per bambini!

Affinché ogni bambino possa beneficiare di un Natale unico, la rete di autobus Île-de-France Mobilités nella regione Cœur d'Essonne organizza la 6a edizione della sua collezione di giocattoli a bordo del Christmas Bus.

L'operazione Christmas Bus è organizzata in collaborazione con comuni e associazioni. Tutti i giocattoli saranno poi smistati e dati a enti di beneficenza e organizzazioni sociali che si occuperanno della distribuzione ai bambini provenienti da famiglie a basso reddito.

Saranno accettati solo giocattoli in buone condizioni e in funzione e per motivi igienici non saranno accettati peluche.

Vieni a donare i tuoi giocattoli a Babbo Natale e partecipa a un'azione di solidarietà.

Di seguito le date di passaggio del bus di Natale 2023 in ogni comune nonché i luoghi e gli orari di presenza:

Breuillet:

Sabato 18 novembre dalle 10 alle 13 – Parcheggio Carrefour Market

Saint-Michel-sur-Orge:

Mercoledì 13 dicembre dalle 14 alle 17 – Davanti al Municipio

Sabato 16 dicembre dalle 09:00 alle 12:00: Parcheggio del Casinò Géant

Il Norville:

Mercoledì 29 novembre dalle 10 alle 13 – Parking du Bassin Nautique

Sainte-Geneviève-des-Bois:

Sabato 25 novembre dalle 14 alle 18 - Piazza del Mercato

Sabato 02 dicembre dalle 14 alle 18 – Giardino Pubblico

Brétigny-sur-Orge:

Mercoledì 6 dicembre dalle 09h alle 12h – Parcheggio Auchan

Giovedì 14 dicembre dalle 09:00 alle 12:00 – Place du Marché

Morsang-sur-Orge:

Sabato 09 dicembre dalle 09h alle 18h – Parcheggio Intermarché

Contiamo su di voi!