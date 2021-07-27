Dal 30 agosto 2021, con la linea T D, sei tu a dettare il ritmo!
Novità: dalla fermata Foch Niepce, la linea N diventa un servizio di trasporto a richiesta, per un servizio più flessibile e raffinato di Vaux-le-Penil, e in particolare della ZA.
Maggiori informazioni e prenotazioni su tad.idfmobilités.fr
Trasporto su richiesta: un servizio innovativo e su misura per i tuoi viaggi!
La linea N si sta evolvendo con un servizio innovativo per servire Vaux-le-Penil e in particolare la sua area commerciale.
Così la linea N diventa una linea TàD dalla fermata Foch Niepce per un servizio più fine e flessibile verso la zona commerciale di Vaux-le-Penil e dintorni.
Risparmia tempo di viaggio all'andata con un percorso su misura sul perimetro della Business Zone.
Risparmia tempo di attesa al tuo ritorno, con un servizio che ti viene a prendere all'ora di tua scelta.
Questa nuova funzionalità entra in vigore il 30 agosto, ma puoi preparare le tue prenotazioni dal 16 agosto.
Come funziona?
- Nella direzione di andata: prendere la linea N come al solito, se si desidera andare a una fermata nella zona Tàd, si prega di informare l'autista al momento della salita.
- Per il viaggio di ritorno, è sufficiente prenotare in anticipo, fino a 30 minuti prima della gara
Stai andando al parco commerciale di Vaux-le-Penil e dintorni? Scopri come funziona la tua TàD Line N.
All'uscita, verso la ZA de Vaux-le-Penil:
- 1: prendi la linea N come sei abituato
- 2: arrivati alla fermata Foch Niepce, annunciate all'autista la vostra fermata in discesa
- 3: L'autista ti lascerà alla fermata richiesta tramite un percorso ottimizzato.
Sulla via del ritorno, verso Melun/Péguy:
- 1: accedere all'applicazione TàD Ile-de-France Mobilités.
-2: prenota la tua gara fino a 30 minuti prima della partenza, indicando le tue soste di salita e discesa
- 3: 2 minuti prima della partenza, ricevi un avviso che il tuo autobus sta per arrivare.
Come prenotare?
- Per telefono chiamando il seguente numero: 09 70 80 96 63 (dal lunedì al venerdì dalle 09h alle 18h);
- Online tramite il seguente sito web: https://tad.idfmobilites.fr/ ;
- Scaricando l'app gratuita TAD Île-de-France Mobilités.
Il + per te:
- Collegamenti con la RER D e il Transilien R alla stazione di Melun
- Un nuovo servizio innovativo e facile da usare
- Un servizio più fine e flessibile per Vaux-le-Pénil e in particolare per la zona di attività.
Le fermate della linea regolare N sono: Péguy, la Forêt, Le Boeuf, Gabriel Péri, Cité Lallemand, Carnot, Château Bouillants, Berthelot, Mairie, Marché couvert, Curie, Vilaubois, Joliot Curie, Croix Saint Jacques, Gare de Melun, Place Chapu, Notre Dame, Quai Rossignol, Praslin Université, Gambetta, Gare routière Mail, Saint Liesne, Route de Montereau, Juin Clemenceau e Foch Niepce.
Le fermate servite da Transport à la Demand sono: Saint Just Clemenceau, Ferme, 14 Juillet, Guignottes, Pigeons, Javal, Baste Seine, Seine Grisonnières, Rue du Chêne, Curie Foch, Justice, Curie Foch, Saint Just Einstein, Passerelle
Trova tutte le informazioni sulla nuova offerta (orari, mappe) su:
- L'applicazione TàD Île-de-France Mobilités, su App Store e Play Store o sul sito web tad.idfmobilites.fr/
- Presso i nostri uffici commerciali alla stazione di Melun e al centro commerciale
- Per telefono al numero 01 60 07 94 70 dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 20:00
- Twitter @Melun_IDFM
Vi auguriamo un buon ritorno sulle nostre linee!