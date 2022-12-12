Notizie simili

Novità sulle vostre linee nel 2023!

Le tue linee di autobus si evolvono sul tuo territorio Val d'Yerres Val de Seine dal 03 gennaio 2023.

La linea E si fonde con la linea N e permette di raggiungere la RER A

Con la fusione delle linee E e N, è ora possibile prendere la linea E per raggiungere il Centre Hospitalier o la stazione di Villeneuve-Saint-Georges, dal lunedì al venerdì dalle 6:00 alle 21:00 e il sabato dalle 8:00 alle 19:00. La domenica, la linea B continua a servire il Centre Hospitalier alla fermata Polyclinique.

Un'altra novità: la linea E ti porta alla stazione di Boissy-Saint-Léger per unirsi alla RER A, dal lunedì al venerdì, con una partenza ogni 30 minuti. Tra Villeneuve-Saint-Georges e Brunoy, la frequenza di passaggio non cambia, con un autobus ogni 15 minuti.

Le linee H e V si uniscono

Le linee H e V diventano la linea H, per offrirti un migliore collegamento con la stazione di Montgeron Crosne.

Ora puoi collegare Crosne e Montgeron senza trasferimenti, ogni giorno.

La tua linea I è prolungata nella città di Villecresnes

La linea I è prolungata fino alla fermata Radio de Villecresnes.  Ora è possibile raggiungere la stazione di Yerres da 3 nuove fermate: Bois d'Auteuil, Mélanie Bois e Radio.

La linea di voto M va oltre

La tua linea M è prolungata dalla ZA Perdrix al centro commerciale Eden, con due corse al mattino e due corse alla sera. Le nuove fermate sono Libération e RN Santéry nel comune di Santeny e RN Servon e Eden nel comune di Servon.

L'autobus notturno N135 è prolungato fino alla stazione di Boissy-Saint-Léger

Il tuo autobus notturno N135 è esteso tra le stazioni di Villeneuve-Saint-Georges e Boissy-Saint-Léger, dall'1:00 alle 4:00.

