Notizie simili

Diverse linee nel territorio del Centro e del Sud Yvelines cambieranno orario da lunedì 9 marzo 2026:
Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:
- Linea 5307 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5311 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5313 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5330 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5334 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5337 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5348: nuovo volantino disponibile qui.
- Linea 5349 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5359: nuovo volantino disponibile qui.
- Linea 5367 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5371 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5211 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5224 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5242 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 5278 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 7806 : nuovo opuscolo disponibile qui.
- Linea 7812 : nuovo opuscolo disponibile qui.
Inoltre, un nuovo servizio pratico e innovativo sarà implementato su tutti i punti di fermata di queste linee: un codice QR ti permetterà di accedere in tempo reale al prossimo passaggio del tuo autobus. Tutto quello che devi fare è scansionare il codice con il tuo smartphone per ottenere immediatamente le informazioni aggiornate.
Per calcolare il tuo percorso, cerca gli orari del tuo autobus, controlla le informazioni sul traffico, scarica l'app Île-de-France Mobilités!
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Ci vediamo presto sul tuo territorio!