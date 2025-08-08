Notizie simili

Diverse linee nel territorio del Centro e del Sud Yvelines cambieranno orario da lunedì 9 marzo 2026:

Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:

Linea 5307 : nuovo opuscolo disponibile qui.

: nuovo opuscolo disponibile qui. Linea 5311 : nuovo opuscolo disponibile qui.

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: nuovo opuscolo disponibile qui. Linea 5337 : nuovo opuscolo disponibile qui.

: nuovo opuscolo disponibile qui. Linea 5348 : nuovo volantino disponibile qui.

: nuovo volantino disponibile qui. Linea 5349 : nuovo opuscolo disponibile qui.

: nuovo opuscolo disponibile qui. Linea 5359 : nuovo volantino disponibile qui.

: nuovo volantino disponibile qui. Linea 5367 : nuovo opuscolo disponibile qui.

: nuovo opuscolo disponibile qui. Linea 5371 : nuovo opuscolo disponibile qui.

: nuovo opuscolo disponibile qui. Linea 5211 : nuovo opuscolo disponibile qui.

: nuovo opuscolo disponibile qui. Linea 5224 : nuovo opuscolo disponibile qui.

: nuovo opuscolo disponibile qui. Linea 5242 : nuovo opuscolo disponibile qui.

: nuovo opuscolo disponibile qui. Linea 5278 : nuovo opuscolo disponibile qui.

: nuovo opuscolo disponibile qui. Linea 7806 : nuovo opuscolo disponibile qui.

: nuovo opuscolo disponibile qui. Linea 7812 : nuovo opuscolo disponibile qui.

Inoltre, un nuovo servizio pratico e innovativo sarà implementato su tutti i punti di fermata di queste linee: un codice QR ti permetterà di accedere in tempo reale al prossimo passaggio del tuo autobus. Tutto quello che devi fare è scansionare il codice con il tuo smartphone per ottenere immediatamente le informazioni aggiornate.