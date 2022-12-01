I cambi di orario riguardano le seguenti linee:

Linea 22 : Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Bièvres Burospace

Linea 23: Versailles Europe <> Vélizy-Villacoublay Vélizy 2 - T6

Linea 34: Chaville Gare de Chaville Rive Droite <> Vélizy-Villacoublay Centre Commercial

Linea 40 : Boulogne-Billancourt Pont de Sèvres <> Vélizy-Villacoublay Inovel Parc Nord

Linea 42: Boulogne Billancourt Pont de Sèvres <> Vélizy-Villacoublay L'Onde Maison des Arts

Linea 261: Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Buc Haut Pré

Linea 262 : Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Linea 263: Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Linea 264 : Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Buc <> Gare de Jouy-en-Josas

Clicca sulla tua linea (sopra) per accedere ai tuoi nuovi orari!