Nuovi orari sulle tue linee dal 17 marzo 2025!

Gli orari dei tuoi autobus cambiano da lunedì 17 marzo 2025 su alcune linee!

Trovate i calendari da scaricare in questo articolo!

Nell'ambito dei lavori relativi allo sviluppo di Tzen 4 nella stazione di Evry-Courcouronnes, la deviazione istituita sul Boulevard des Champs-Élysées proseguirà fino all'estate del 2025.

L'implementazione di questi nuovi orari riguarda le linee 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 e 4245.

Al fine di adattarsi a queste nuove condizioni di traffico e garantire un servizio più affidabile, verranno applicati nuovi orari sulle linee di autobus a partire da lunedì 17 marzo 2025.

Questi nuovi orari hanno lo scopo di migliorare la puntualità dei tuoi autobus e ridurre i ritardi significativi che possono verificarsi durante questo periodo di lavoro.

Potrai consultare questi nuovi orari:

  • Sul sito web e sull'applicazione mobile Ile-de-France Mobilités
  • Alle fermate degli autobus delle linee dal 14 aprile 2025
  • Per telefono al numero 0 800 10 20 20
  • Presso l'agenzia Bus Centre Essonne

 

Trova gli orari delle tue linee:

Orari pieghevoli - Linea 4204
Orario pieghevole - Linea 4212
Brochure oraria - Linea 4214
Orario pieghevole - Linea 4216
Orari pieghevoli - Linea 4241
Orario pieghevole - Linea 4245

Prendi il mio autobus intorno alla stazione di Evry-Courcouronnes:

Scarica la mia mappa di localizzazione - Gare d'Evry-Courcouronnes