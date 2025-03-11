Trovate i calendari da scaricare in questo articolo!
Nell'ambito dei lavori relativi allo sviluppo di Tzen 4 nella stazione di Evry-Courcouronnes, la deviazione istituita sul Boulevard des Champs-Élysées proseguirà fino all'estate del 2025.
L'implementazione di questi nuovi orari riguarda le linee 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 e 4245.
Al fine di adattarsi a queste nuove condizioni di traffico e garantire un servizio più affidabile, verranno applicati nuovi orari sulle linee di autobus a partire da lunedì 17 marzo 2025.
Questi nuovi orari hanno lo scopo di migliorare la puntualità dei tuoi autobus e ridurre i ritardi significativi che possono verificarsi durante questo periodo di lavoro.
Potrai consultare questi nuovi orari:
- Sul sito web e sull'applicazione mobile Ile-de-France Mobilités
- Alle fermate degli autobus delle linee dal 14 aprile 2025
- Per telefono al numero 0 800 10 20 20
- Presso l'agenzia Bus Centre Essonne
Trova gli orari delle tue linee:
Prendi il mio autobus intorno alla stazione di Evry-Courcouronnes: