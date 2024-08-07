Più economica, più ecologica, più confortevole, la nuova linea espressa 7825 collegherà Bréval a La Défense attraverso i comuni di Longnes, Dammartin-en-Serve, Septeuil, Vert e Auffreville-Brasseuil, attraverso la A14.
Goditi un viaggio senza stress, che ti consente di rilassarti o lavorare andando direttamente a destinazione.
La creazione della linea 7825 fa parte di un approccio volto a migliorare la mobilità dei comuni interessati e ridurre l'impronta di carbonio.
La linea opererà dal lunedì al venerdì, con tre viaggi di andata e ritorno al giorno e un tempo medio di percorrenza di 45 minuti tra Auffreville-Brasseuil e La Défense.
Da La Défense, potrete beneficiare di numerosi collegamenti con diversi mezzi di trasporto pubblico. Avrai accesso alla RER A ed E, alle linee ferroviarie L e U, alla metropolitana 1, al tram T2 e a varie linee di autobus
Questa interconnessione faciliterà i tuoi viaggi verso altre destinazioni nell'Île-de-France, rendendo il tuo viaggio più fluido ed efficiente.
