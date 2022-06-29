Una nuova offerta di autobus sul territorio del Pays de Meaux

A partire dal 1 ° agosto 2022, la tua rete di autobus si evolve e ti offre un'offerta serale dalla Gare de Meaux ai quartieri Hospital e Dunant / Beauval, un migliore collegamento tra la linea 777 e il treno P, più autobus sulla linea 19 e orari su tutte le linee ridisegnati per offrire una migliore puntualità!