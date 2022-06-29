Poster di comunicazione "Sorridi tutto l'anno con la tua nuova offerta di autobus nel Pays de Meaux"
Creazione di 2 nuovi servizi di autobus serali a Meaux!
Goditi un servizio serale su misura, grazie all'implementazione, dal 1 ° agosto 2022, di due autobus serali, con un orario garantito dalla stazione di Meaux (binari 4 e 6).
La sera, il Bus de Soirée Nord prende il posto della linea H e il Bus de Soir Sud prende il posto delle linee B e D.
Questi autobus facilitano i ritorni tardivi fino alle 00:20 nei giorni feriali, alle 02:00 il sabato e alle 00:20 la domenica.
Come funziona?
- Northern Evening Bus
Dalla stazione di Meaux (binario 4), negli orari indicati, è possibile andare, secondo la vostra richiesta, alle fermate definite. Il Bus de Soirée Nord offre una fermata sistematica a Hôpital, con orari di partenza garantiti, alla stazione di Meaux.
- Autobus serale sud
Dalla stazione di Meaux (binario 6), negli orari indicati, è possibile andare, secondo la vostra richiesta, alle fermate definite. Il Bus de Soirée Sud offre una fermata sistematica a Saint-Jean de Bosco, con orari di partenza garantiti, alla stazione di Meaux.
Questo servizio non richiede la prenotazione anticipata! Il tuo autobus ti aspetta alla stazione ferroviaria di Meaux e ti lascia dove vuoi, secondo l'elenco delle fermate sopra definite.
Mappa delle zone dei 2 Evening Bus. L'autobus serale Zone Nord opera dalla stazione di Meaux al quartiere dell'ospedale e l'autobus serale della zona sud opera dalla stazione di Meaux a Dunant/Beauval
Più autobus sulla tua linea 19
D'ora in poi, la linea 19 offre un migliore collegamento tra le stazioni di Meaux e Chessy con 7 partenze in più ogni giorno feriale.
Linea 777 meglio collegata al treno
Gli orari della linea 777 sono stati adattati in modo da poter godere di un migliore collegamento con il treno Ligne P alla stazione di Meaux
La tua linea O è integrata con Transport on Demand
La tua linea O è ora integrata con la zona P On-Demand Transport per una maggiore semplicità!
Beneficiate di un percorso identico al viaggio di andata e ritorno da e per la fermata "Georges Claude" con percorsi più diretti.
Come promemoria, il servizio TàD è disponibile su prenotazione, dal lunedì al sabato.