Notizie simili

Ti informiamo che l'offerta garantita della tua linea 91-03 è rafforzata dal lunedì al venerdì a partire da lunedì 6 marzo 2023.
L'elenco delle partenze eliminate è ridotto come segue :
Gare da Dourdan cancellate: 6:43, 7:10, 7:40, 7:55, 8:11, 16:52, 17:26, 18:03
Gare da Massy cancellate: 7:24 7:40, 8:25, 17:20, 17:30, 18:05, 18:40
Di seguito l'elenco delle partenze nuovamente assicurate:
Da Dourdan: 5h29, 6h28, 7h00, 8h24, 18h45, 20h00
- La partenza delle 5:44 che era stata anticipata alle 5:33 sarà nuovamente assicurata alle 5:44
Da Massy: 6:05, 7:07, 7:50, 8:39, 16:10, 16:47, 19:31, 20:45
- La partenza delle 6:20 che era stata anticipata alle 6:10 sarà nuovamente fornita alle 6:10
Ci scusiamo per l'inconveniente.
