Notizie simili

Poster di comunicazione del nuovo servizio del TàD di Dourdan sulla zona Nord-Est. Ora è possibile raggiungere la stazione degli autobus di Briis-sous-Forges e la stazione RER di Saint-Chéron da Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, Breux-Jouy e Saint-Chéron. Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 20. Prenotazione obbligatoria.
A partire da lunedì 6 marzo 2023, il Dourdan TàD servirà la zona nord-orientale.
È possibile raggiungere la stazione degli autobus di Briis-sous-Forges e la stazione RER di Saint-Chéron da Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, Breux-Jouy e Saint-Chéron.
Questo servizio è offerto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 20 solo su prenotazione.
Per maggiori informazioni e prenotazioni su: tad.idfmobilites.fr