Notizie simili

A partire da lunedì 6 marzo 2023, il Dourdan TàD servirà la zona nord-orientale.

È possibile raggiungere la stazione degli autobus di Briis-sous-Forges e la stazione RER di Saint-Chéron da Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, Breux-Jouy e Saint-Chéron.

Questo servizio è offerto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 20 solo su prenotazione.

Per maggiori informazioni e prenotazioni su: tad.idfmobilites.fr