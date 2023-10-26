Adattamento degli orari sulle linee 6176, 6179 e 6180

Da lunedì 6 novembre 2023, per garantire un servizio migliore al Lycée Franco-Allemand e al Martin Luther King College, gli orari delle linee 6176, 6179 e 6180 stanno cambiando.

Gli orari delle linee 6176 (Sceaux Gare de Robinson / Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King), 6179 (Le Chesnay-Rocquencourt Moxouris/ Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King) e 61780 (Versailles Gare de Montreuil / Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King) cambiano: le partenze mattutine sono spostate di 10 minuti in anticipo per il 6176, 3 minuti in anticipo per il 6179, 7 minuti prima per il 6180, per consentire agli studenti di non perdere la campanella all'inizio delle lezioni.

Scarica i nuovi orari qui sotto.

