Gli orari delle linee 6176 (Sceaux Gare de Robinson / Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King), 6179 (Le Chesnay-Rocquencourt Moxouris/ Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King) e 61780 (Versailles Gare de Montreuil / Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King) cambiano: le partenze mattutine sono spostate di 10 minuti in anticipo per il 6176, 3 minuti in anticipo per il 6179, 7 minuti prima per il 6180, per consentire agli studenti di non perdere la campanella all'inizio delle lezioni.
Scarica i nuovi orari qui sotto.