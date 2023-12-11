L'offerta si evolve sulle linee 6211 (ex linea 11), 6241 (ex linea 41), 6243 (ex linea 43) e 6251 (ex linea 51)

Dall'8 gennaio 2024, l'offerta si evolve sulle linee 6211 (ex linea 11), 6241 (ex linea 41), 6243 (ex linea 43) e 6251 (ex linea 51) per semplificare i tuoi viaggi.

Sulla linea 6211 (ex linea 11) Gare de Versailles Chantiers Gare Routière <> Bois d'Arcy Méliès Croix Bonnet
Prolungamento della linea nella ZAC Croix Bonnet per un servizio più fine verso le zone residenziali e l'area occupazionale.
Creazione di un collegamento diretto con la RER C alla stazione di Versailles Château Rive Gauche e la RER C e i treni N e U alla stazione di Versailles Chantiers.
Un nuovo percorso unico per una maggiore leggibilità

Sulla linea 6241 (ex linea 41) Gare de Fontenay-Le-Fleury <> Bois d'Arcy Méliès Croix Bonnet
Il doppio degli autobus tra le 9:00 e le 16:00 e degli autobus fino alle 21:00 di sera.
Una nuova offerta il sabato con un autobus ogni 30 minuti.
Un unico percorso per la stazione di Fontenay-le-Fleury (treno N) e un nuovo capolinea alla fermata "Méliès Croix Bonnet" per un servizio più fine alla ZAC.

Sulla linea 6243 (ex linea 43) Gare Fontenay le Fleury via Parc Montaigne e Levant
Un autobus ogni 30 minuti.

Sulla linea 6251 (ex linea 51) Montigny-le-Bretonneux Gare Routière <> Le Chesnay-Rocquencourt Ospedale André Mignot
Autobus fino alle 23:45 per servire meglio l'ospedale Mignot

