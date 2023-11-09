Linea 701:
- Gare cancellate da Beaupré: 4h48, 6h33, 7h45, 7h57, 8h21, 11h57, 16h34, 18h34, 20h13.
- Gare cancellate dal Lycée Charles de Gaulle: 17:38
- Gare cancellate dalla stazione di Roissypole: 5:35, 7:26, 13:00, 17:33, 19:21
Controlla il programma della tua linea 701.
Linea 702:
- Gare cancellate dalla Gare de Louvres: 6:15, 6:55, 8:15, 9:15, 10:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 19:05
- Gare cancellate dalla stazione di Roissypole: 7:07, 7:47, 9:07, 10:07, 11:37, 13:37, 14:37, 15:37, 18:10, 20:25
Controlla il programma della tua linea 702.
Linea 704:
- Gare annullate da Les Frênes: 7:00, 15:50
- Gare cancellate dalla stazione di Meaux: 7:50, 16:50
Consulta il calendario della tua linea 704
Linea 714:
- Gare annullate da Logis Vert: 7h30
Controlla il programma della tua linea 714.
Ci scusiamo per l'inconveniente.