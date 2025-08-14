Dove posso consultare gli orari?
Puoi anche trovarli:
- Sull'applicazione Ile-de-France Mobilités (scheda "orari")
- Direttamente alle fermate dell'autobus tramite gli orari visualizzati
Consigli per viaggiare bene
- Anticipa il tuo viaggio consultando gli orari in anticipo e le informazioni sul traffico su: https://www.iledefrance-mobilites.fr/
- Arrivare alla fermata prima dell'orario indicato,
- Non appena l'autobus arriva, segnala all'autista di fermarsi,
- Prepara il tuo biglietto di trasporto prima di salire sull'autobus
- Quando sali sull'autobus, convalida il tuo biglietto in modo da non essere in violazione,
- Siediti a bordo e ricorda di aggrapparti ai maniglioni per la tua sicurezza,
- Quando ti avvicini alla tua destinazione, chiedi la tua fermata premendo i pulsanti situati nel veicolo,
- Scendere in sicurezza alla fermata quando le porte si aprono, una volta che il veicolo è fermo.
Buon ritorno a scuola!