Ritorno a scuola 2025: gli orari sono disponibili!

Dal 18 agosto 2025, largo agli orari di ritorno sulle linee di autobus del territorio Seine Grand Orly.

Trova gli orari qui

Dove posso consultare gli orari?

Puoi anche trovarli:

  • Sull'applicazione Ile-de-France Mobilités (scheda "orari")
  • Direttamente alle fermate dell'autobus tramite gli orari visualizzati

Consigli per viaggiare bene

  • Anticipa il tuo viaggio consultando gli orari in anticipo e le informazioni sul traffico su: https://www.iledefrance-mobilites.fr/
  • Arrivare alla fermata prima dell'orario indicato,
  • Non appena l'autobus arriva, segnala all'autista di fermarsi,
  • Prepara il tuo biglietto di trasporto prima di salire sull'autobus
  • Quando sali sull'autobus, convalida il tuo biglietto in modo da non essere in violazione,
  • Siediti a bordo e ricorda di aggrapparti ai maniglioni per la tua sicurezza,
  • Quando ti avvicini alla tua destinazione, chiedi la tua fermata premendo i pulsanti situati nel veicolo,
  • Scendere in sicurezza alla fermata quando le porte si aprono, una volta che il veicolo è fermo.

Buon ritorno a scuola!