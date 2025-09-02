Notizie simili

Lunedì 23 marzo apriremo un nuovo parcheggio per biciclette alla stazione di Domont.
Questo nuovo spazio è stato progettato per soddisfare al meglio le tue esigenze e offrirti una soluzione di parcheggio moderna, pratica e sicura.
- Spazio sicuro di 40 posti accessibile con un abbonamento
- 10 posti ad accesso libero
- Vari accessori che ti consentono di eseguire la manutenzione e le riparazioni leggere della tua bicicletta preferita.
L'abbonamento per accedere allo spazio sicuro
Il parcheggio custodito è disponibile gratuitamente per i titolari di un abbonamento annuale Navigo (Navigo, Navigo Senior, Imagine R scolaire, Imagine R étudiant).
Per tutti gli altri, hai diverse opzioni:
- Abbonamento giornaliero a 2€
- Abbonamento mensile a 10€
- Abbonamento annuale a 30€
Per accedere alla parte sicura, è necessario creare il proprio account cliente sul nostro sito e abbonarsi, anche quando si è titolari di un pass di trasporto pubblico annuale che dà diritto a un abbonamento gratuito.
Per qualsiasi richiesta di informazioni:
- 01 59 44 70 31, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 20
- Tramite e-mail tramite il modulo di contatto disponibile sulla piattaforma www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/parkings-velos