Notizie simili

Apertura del parcheggio biciclette alla stazione di Domont

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Dal 23 marzo 2026 apre le sue porte il parcheggio per biciclette alla stazione di Domont. Ve lo raccontiamo subito!

Goditi un nuovo parcheggio per biciclette nella stazione di Domont

Lunedì 23 marzo apriremo un nuovo parcheggio per biciclette alla stazione di Domont.

Questo nuovo spazio è stato progettato per soddisfare al meglio le tue esigenze e offrirti una soluzione di parcheggio moderna, pratica e sicura.

  • Spazio sicuro di 40 posti accessibile con un abbonamento
  • 10 posti ad accesso libero
  • Vari accessori che ti consentono di eseguire la manutenzione e le riparazioni leggere della tua bicicletta preferita.

L'abbonamento per accedere allo spazio sicuro

Il parcheggio custodito è disponibile gratuitamente per i titolari di un abbonamento annuale Navigo (Navigo, Navigo Senior, Imagine R scolaire, Imagine R étudiant).

Per tutti gli altri, hai diverse opzioni:

  • Abbonamento giornaliero a 2€
  • Abbonamento mensile a 10€
  • Abbonamento annuale a 30€
Prezzi semplici e molteplici opzioni di abbonamento

Per accedere alla parte sicura, è necessario creare il proprio account cliente sul nostro sito e abbonarsi, anche quando si è titolari di un pass di trasporto pubblico annuale che dà diritto a un abbonamento gratuito.

Per iscriverti e trovare tutte le informazioni clicca qui

Per qualsiasi richiesta di informazioni:

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