Notizie simili

Venerdì 6 giugno, il parcheggio biciclette di Saint-Germain-en-Laye, creato nel 2011, riaprirà i battenti dopo 4 mesi di lavori. Lavori necessari per offrirti un parcheggio in linea con le tue esigenze.
- Spazio sicuro con 419 posti accessibili con un abbonamento
- Spazio ad accesso libero con 56 posti a sedere
- Vari accessori che ti consentono di eseguire la manutenzione e le riparazioni leggere della tua bicicletta preferita
Il nuovo parcheggio per biciclette alla stazione di Saint-Germain-en-Laye soddisferà tutte le vostre aspettative.
L'abbonamento, il sesamo per accedere allo spazio sicuro
Il parcheggio custodito è disponibile solo per i titolari di abbonamento. Deve essere associato a un supporto magnetico Île-de-France Mobilités come un pass Navigo, un pass Navigo Easy, ecc.
L'abbonamento è gratuito per tutti i possessori di un abbonamento annuale al trasporto pubblico (Navigo annuale, scuola Imagine R, studente Imagine R, senior).
Per tutti gli altri, hai diverse opzioni:
- Abbonamento giornaliero a 2€
- Abbonamento mensile a 10€
- Abbonamento annuale a 30€
Per accedere alla parte sicura, è necessario creare il proprio account cliente sul nostro sito e abbonarsi, anche quando si dispone di un pass di trasporto pubblico annuale che dà diritto a un abbonamento gratuito.
Chiusura del parcheggio esterno temporaneo
Il parcheggio temporaneo per biciclette schierato su Surintendance Street durante il periodo di lavoro sarà disinstallato venerdì 13 giugno. Ricordati di ritirare le biciclette prima di questa data e vai al nuovo parcheggio per biciclette non appena apre!
Per qualsiasi richiesta di informazioni parcheggio bici
- 01 64 76 88 16, dal lunedì al sabato, dalle 6:30 alle 20
- Tramite e-mail tramite il modulo di contatto disponibile sulla piattaforma www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/parkings-velos