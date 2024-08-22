Nuovo parcheggio custodito per la tua bici vicino alla stazione ferroviaria di Limay!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Per facilitare i tuoi spostamenti in bicicletta, Île-de-France Mobilités ti offre un servizio di parcheggio sicuro e chiuso per biciclette vicino alla stazione ferroviaria di Limay.

Tutti i parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités sono:

·       Accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7

·       Protetto dal controllo degli accessi tramite un pass Navigo

·       Situato il più vicino possibile alle stazioni ferroviarie

·       Facilmente identificabile (identità visiva uniforme)

·       Dotato di stazione di gonfiaggio e cassetta degli attrezzi

L'abbonamento a un parcheggio per biciclette è gratuito per le persone con un abbonamento annuale valido ai trasporti pubblici (Navigo annuale, Navigo mensile, Navigo senior, Imagine R).

Per gli altri utenti, sono disponibili 3 piani di abbonamento:

·       Abbonamento giornaliero: 2 €

·       Abbonamento mensile: 10 €

·       Abbonamento annuale: 30 €

Per abbonarsi al servizio, trova tutti i termini e i dettagli dei prezzi

L'ingresso gratuito è valido per l'abbonamento ad un primo Bike Parking per un determinato periodo (giorno, mese, anno). Se si desidera abbonarsi a più parcheggi per biciclette contemporaneamente, l'abbonamento verrà quindi pagato.

Hai una domanda? Potete contattarci telefonicamente al numero 01 30 94 77 77 dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 17 (esclusi i giorni festivi).