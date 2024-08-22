Tutti i parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités sono:
· Accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
· Protetto dal controllo degli accessi tramite un pass Navigo
· Situato il più vicino possibile alle stazioni ferroviarie
· Facilmente identificabile (identità visiva uniforme)
· Dotato di stazione di gonfiaggio e cassetta degli attrezzi
L'abbonamento a un parcheggio per biciclette è gratuito per le persone con un abbonamento annuale valido ai trasporti pubblici (Navigo annuale, Navigo mensile, Navigo senior, Imagine R).
Per gli altri utenti, sono disponibili 3 piani di abbonamento:
· Abbonamento giornaliero: 2 €
· Abbonamento mensile: 10 €
· Abbonamento annuale: 30 €
L'ingresso gratuito è valido per l'abbonamento ad un primo Bike Parking per un determinato periodo (giorno, mese, anno). Se si desidera abbonarsi a più parcheggi per biciclette contemporaneamente, l'abbonamento verrà quindi pagato.
Hai una domanda? Potete contattarci telefonicamente al numero 01 30 94 77 77 dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 17 (esclusi i giorni festivi).