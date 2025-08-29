Notizie simili

La tua bici ha anche il suo posto sul territorio di Saint Germain Boucles de Seine!

Il ciclismo è definitivamente stabilito nell'Île-de-France. A poco a poco, stanno emergendo nuovi parcheggi. Sul territorio di Saint Germain Boucles de Seine, il primo ha già trovato il suo pubblico... E se lo adottassi tu stesso?

Parcheggi per biciclette protetti, accessibili quotidianamente ai ciclisti.

Parcheggi per biciclette pensati per tutti

Per accompagnare il tuo ciclismo, questi parcheggi ti offrono un parcheggio affidabile, adattato e sicuro.

La tua bici potrà trovare il suo posto quotidianamente vicino alle stazioni e alle stazioni del territorio e ti aspetterà fino al tuo ritorno in luoghi:

  • accessibile tramite abbonamento, sicuro e videoprotetto,
  • accesso aperto, accessibile a tutti,
  • Dotato di diversi accessori in modo da poter eseguire la manutenzione ordinaria e piccole riparazioni.

L'abbonamento, il sesamo per accedere agli spazi sicuri

I parcheggi custoditi sono accessibili solo ai titolari di abbonamento. Deve essere associato a un supporto magnetico Île-de-France Mobilités, come un pass Navigo, un pass Navigo Easy, ecc.

L'abbonamento è gratuito per tutti i possessori di un abbonamento annuale al trasporto pubblico (Navigo annuale, scuola Imagine R, studente Imagine R, senior).

Per tutti gli altri, hai diverse opzioni:

  • Abbonamento giornaliero a 2€
  • Abbonamento mensile a 10€
  • Abbonamento annuale a 30€
Prezzi semplici e molteplici opzioni di abbonamento

Il parcheggio biciclette della stazione ferroviaria di Saint-Germain-en-Laye

Dalla sua apertura a giugno, il parcheggio è già stato un vero successo con i ciclisti.

Accessibile ininterrottamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offre:

  • 419 spazi sicuri e videoprotetti, accessibili con abbonamento,
  • 56 posti ad accesso libero, totalmente gratuiti,
  • Armadietti, pompa, kit di riparazione e manutenzione in autonomia.
Parcheggio biciclette
Sempre più biciclette trovano il loro posto nel parcheggio biciclette di Saint-Germain-en-Laye.
Per accedere a posizioni sicure, il tuo abbonamento ti aspetta qui

E domani?

Altre aperture rafforzeranno l'offerta di parcheggi sul tuo territorio.

Questi futuri parcheggi:

  • per soddisfare la crescente domanda,
  • incoraggiare la mobilità dolce.

