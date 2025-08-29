Notizie simili

Parcheggi per biciclette pensati per tutti
Per accompagnare il tuo ciclismo, questi parcheggi ti offrono un parcheggio affidabile, adattato e sicuro.
La tua bici potrà trovare il suo posto quotidianamente vicino alle stazioni e alle stazioni del territorio e ti aspetterà fino al tuo ritorno in luoghi:
- accessibile tramite abbonamento, sicuro e videoprotetto,
- accesso aperto, accessibile a tutti,
- Dotato di diversi accessori in modo da poter eseguire la manutenzione ordinaria e piccole riparazioni.
L'abbonamento, il sesamo per accedere agli spazi sicuri
I parcheggi custoditi sono accessibili solo ai titolari di abbonamento. Deve essere associato a un supporto magnetico Île-de-France Mobilités, come un pass Navigo, un pass Navigo Easy, ecc.
L'abbonamento è gratuito per tutti i possessori di un abbonamento annuale al trasporto pubblico (Navigo annuale, scuola Imagine R, studente Imagine R, senior).
Per tutti gli altri, hai diverse opzioni:
- Abbonamento giornaliero a 2€
- Abbonamento mensile a 10€
- Abbonamento annuale a 30€
Il parcheggio biciclette della stazione ferroviaria di Saint-Germain-en-Laye
Dalla sua apertura a giugno, il parcheggio è già stato un vero successo con i ciclisti.
Accessibile ininterrottamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offre:
- 419 spazi sicuri e videoprotetti, accessibili con abbonamento,
- 56 posti ad accesso libero, totalmente gratuiti,
- Armadietti, pompa, kit di riparazione e manutenzione in autonomia.
E domani?
Altre aperture rafforzeranno l'offerta di parcheggi sul tuo territorio.
Questi futuri parcheggi:
- per soddisfare la crescente domanda,
- incoraggiare la mobilità dolce.
E tu, hai mai usufruito di un bike parking?
Condividi la tua esperienza su : @StGermain_IDFM