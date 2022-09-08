Partecipa al nostro concorso TàD

Sai cosa significa l'acronimo "TàD"? Quindi, vinci i tuoi biglietti per Essonne en Scène partecipando al nostro concorso sul TàD in occasione del lancio di questo nuovo servizio dal 1 ° agosto 2022 a Etampes, Dourdan, Lardy ed Étréchy!

L'acronimo "TàD" significa...?

  • "Viaggio da scoprire";
  • "Trasporto su richiesta";
  • "Torta di orata".

 

Hai la risposta?

  1. Per partecipare, clicca qui
  2. Rispondi alle domande del quiz, composto da 6 domande;
  3. Attendi il sorteggio*

 

* Partecipazione gratuita. Vincitori estratti a sorte tra le risposte corrette. Risultati metà ottobre 2022. Regolamento completo disponibile al link.

 

Prova a vincere 6 biglietti per il festival Essonne en Scène 2023 per due persone, comprese le spese di alloggio e ristorazione.

Un sorteggio casuale determinerà i vincitori in ciascuno dei tre territori (Étampes, Dourdan e Lardy / Étréchy).

Per partecipare, è qui!

 

Puoi anche seguire le nostre notizie su Twitter: @EssonneSO_IDFM