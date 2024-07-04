Alcune linee nel territorio di Mantois sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, in particolare dal passaggio della Fiamma Olimpica il 5, 19 e 23 luglio 2024
Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:
Venerdì 5 luglio 2024 - Settore Vernon:
- Linee 71 - 72 - 73 -74: percorso modificato dal 5 al 6 luglio 2024. Trova i dettagli di queste modifiche.
Venerdì 19 luglio 2024 - Settore Cergy:
- Linea 9: percorso modificato il 19 luglio 2024. Trova i dettagli di queste modifiche.
Martedì 23 luglio 2024 - Settore Mantes-la-Ville:
- Linee D e G: percorso modificato il 23 luglio 2024. Trova i dettagli di queste modifiche.
- Linee I - K - M: percorso modificato il 23 luglio 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
- Linea 22 : percorso modificato il 23 luglio 2024. Trova i dettagli di queste modifiche
