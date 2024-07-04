Passaggio della fiamma olimpica, gli impatti sulle tue linee di autobus a Le Mantois

A causa del passaggio della fiamma olimpica, alcune linee nel territorio di Mantois sono interrotte venerdì 5 e 19 luglio e martedì 23 luglio 2024.

Alcune linee nel territorio di Mantois sono influenzate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, in particolare dal passaggio della Fiamma Olimpica il 5, 19 e 23 luglio 2024

Di seguito troverete i dettagli delle linee interessate:

Venerdì 5 luglio 2024 - Settore Vernon:

Venerdì 19 luglio 2024 - Settore Cergy:

Martedì 23 luglio 2024 - Settore Mantes-la-Ville:

