Cos'è il piano Imagine R?
Accompagna i giovani della regione parigina sotto i 26 anni per viaggi illimitati in tutta l'Île-de-France.
- Questo è il biglietto di trasporto più economico se viaggi regolarmente
- Offre un risparmio del 50% rispetto al prezzo del pacchetto annuale Navigo
- Si tratta di un pacchetto "tutte le zone" che consente di viaggiare su tutta la rete Île-de-France, tutti i giorni della settimana, senza limiti
- Dà accesso a tutti i modi di trasporto: autobus, tram, metropolitana, RER, treno e autobus notturni ad eccezione delle navette Orlyval, TGV in Île-de-France e reti ferroviarie al di fuori dell'Île-de-France.
Lo sapevate?
Il sito web LaBaz della Regione Île-de-France offre un aiuto per gli studenti delle scuole superiori di € 100 per il pacchetto Imagine R. Per l'anno 2025-2026, la campagna aprirà a settembre 2025.