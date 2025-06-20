Rinnova subito il tuo pacchetto Imagine R per l'anno scolastico 2025-2026!

Lettura 1 min

La fine dell'anno scolastico si avvicina e anche le vacanze estive... Per partire con la mente leggera, pensa ora a (ri)iscriverti!

Cos'è il piano Imagine R?

Accompagna i giovani della regione parigina sotto i 26 anni per viaggi illimitati in tutta l'Île-de-France.

  • Questo è il biglietto di trasporto più economico se viaggi regolarmente
  • Offre un risparmio del 50% rispetto al prezzo del pacchetto annuale Navigo
  • Si tratta di un pacchetto "tutte le zone" che consente di viaggiare su tutta la rete Île-de-France, tutti i giorni della settimana, senza limiti
  • Dà accesso a tutti i modi di trasporto: autobus, tram, metropolitana, RER, treno e autobus notturni ad eccezione delle navette Orlyval, TGV in Île-de-France e reti ferroviarie al di fuori dell'Île-de-France.
Verifica la tua idoneità nel simulatore qui

Lo sapevate?

Il sito web LaBaz della Regione Île-de-France offre un aiuto per gli studenti delle scuole superiori di € 100 per il pacchetto Imagine R. Per l'anno 2025-2026, la campagna aprirà a settembre 2025.

