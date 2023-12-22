Notizie simili

Alcune linee saranno interrotte dall'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.
Per i Giochi Paralimpici:
- Express Line 39-12: percorso modificato dal 19 agosto al 9 settembre 2024. Vedi i dettagli delle modifiche.
Di seguito l'elenco delle linee interessate per i Giochi Olimpici:
- Linea Express 91-10: percorso modificato dal 24 luglio al 10 agosto 2024. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Express Line 91-11: percorso modificato dal 24 luglio al 13 agosto 2024. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Express Line 39-12: percorso modificato dal 23 luglio al 13 agosto 2024. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea Express 16: percorso modificato il 23 luglio e non operativo il 3 agosto. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea Express 4: percorso modificato il 23 luglio e non operativo il 3 agosto. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Express Line 78: percorso modificato dal 23 luglio al 3 agosto. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea Express 307: non funziona sabato 3 agosto.
- Linea Express 27: capolinea modificato il 23 luglio e il 3 agosto. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea 475 : non funziona sabato 3 agosto.
Non esitate a consultare regolarmente l'account X (@IDFOuest_IDFM) e le informazioni sul traffico sull'applicazione Île-de-France Mobilités.
Impatti sulla rete di autobus nelle vicinanze
Trova i dettagli degli impatti sulle linee Grand Versailles
Trova i dettagli degli impatti sulle linee di Saint-Quentin-en-Yvelines
Trova i dettagli degli impatti sulle linee di Saint-Germain Boucles de Seine
Trova i dettagli degli impatti sulle linee di Vélizy Vallées