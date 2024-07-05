Modifiche alle tue linee di autobus Saint-Quentin-en-Yvelines relative ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024

Pubblicato su

Lettura 2 min

Alcune linee di autobus saranno modificate in occasione dei Giochi Olimpici del 2024. Ti spieghiamo tutto.

Alcune linee nel territorio di Saint-Quentin-en-Yvelines saranno interrotte dall'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Di seguito è riportato l'elenco delle linee interessate:

Non esitate a consultare regolarmente l'account X (@SQY_IDFM) e le informazioni sul traffico sull'applicazione Île-de-France Mobilités.

Per maggiori informazioni

Trova tutte le informazioni pratiche per i tuoi viaggi durante il periodo.