Alcune linee nel territorio di Saint-Quentin-en-Yvelines saranno interrotte dall'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.
Di seguito è riportato l'elenco delle linee interessate:
- Linea 5102 : percorso modificato dal 22 luglio al 18 agosto 2024. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea 5103 : percorso modificato da sabato 3 agosto a domenica 4 agosto. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea 5104 : non funzionerà sabato 3 agosto. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea 5105 : percorso modificato sabato 3 agosto. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea 5106 : percorso modificato da domenica 28 luglio a lunedì 29 luglio. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea 5110 : percorso modificato dal 28 luglio al 3 agosto. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea 5115 : percorso modificato sabato 3 agosto. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea 5121 : percorso modificato dal 24 luglio al 13 agosto. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea 5134 : percorso modificato dal 22 luglio al 9 settembre. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea 5141 : percorso modificato dal 22 luglio al 9 settembre. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea 5142 : percorso modificato dal 24 luglio al 13 agosto. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea 5143 : non funzionerà sabato 3 agosto. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea 5145 : non funzionerà da sabato 3 agosto a domenica 4 agosto. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea 5150 : non funzionerà da sabato 3 agosto a domenica 4 agosto. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea 5151 : non funzionerà domenica 4 agosto. Vedi i dettagli delle modifiche.
- Linea 5152 : percorso modificato dal 24 luglio al 13 agosto. Vedi i dettagli delle modifiche.
Non esitate a consultare regolarmente l'account X (@SQY_IDFM) e le informazioni sul traffico sull'applicazione Île-de-France Mobilités.