Notizie simili

A causa delle difficoltà di reclutamento dei conducenti, siamo costretti a modificare temporaneamente l'orario della linea 91-03 dal lunedì al venerdì da lunedì 19 settembre 2022

A causa delle difficoltà di reclutamento dei conducenti, siamo obbligati a modificare temporaneamente l'orario della linea 91-03 come segue dal lunedì al venerdì da lunedì 19 settembre 2022:

Gare da Dourdan cancellate:

Mattina: 5:29, 6:28, 6:43, 7:00, 7:10, 7:40, 7:55, 8:11 e 8:24. La gara delle 5:44 è anticipata alle 5:33

- in serata: 16:52, 17:26, 18:03, 18:45 e 20:00.

Gare da Massy cancellate:

- al mattino: 06:05, 7:07, 7:24, 7:40, 7:50, 8:25 e 8:39. La gara delle 6:20 è anticipata alle 6:10.

- Sera: 16:10, 16:47, 17:30, 18:05, 18:40, 19:31 e 20:45.

Ci scusiamo per l'inconveniente.

