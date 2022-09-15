Notizie simili

Interruzioni Linea 91-03
A causa delle difficoltà di reclutamento dei conducenti, siamo obbligati a modificare temporaneamente l'orario della linea 91-03 come segue dal lunedì al venerdì da lunedì 19 settembre 2022:
Gare da Dourdan cancellate:
Mattina: 5:29, 6:28, 6:43, 7:00, 7:10, 7:40, 7:55, 8:11 e 8:24. La gara delle 5:44 è anticipata alle 5:33
- in serata: 16:52, 17:26, 18:03, 18:45 e 20:00.
Gare da Massy cancellate:
- al mattino: 06:05, 7:07, 7:24, 7:40, 7:50, 8:25 e 8:39. La gara delle 6:20 è anticipata alle 6:10.
- Sera: 16:10, 16:47, 17:30, 18:05, 18:40, 19:31 e 20:45.
Ci scusiamo per l'inconveniente.
Puoi anche seguire tutte le nostre notizie su Twitter@EssonneSO_IDFM