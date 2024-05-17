Da martedì 21 maggio 2024, cambia sulle tue linee 1304, 1309 e 1316!

Al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei passeggeri sulle linee 1304, 1309 e 1316 modificate l'8 aprile, l'offerta in vigore prima della ristrutturazione sarà rimessa in funzione.

Cosa cambia sulle tue linee...

Linea 1304

- Ripresa del collegamento tra la stazione di Persan-Beaumont e la fermata Frêchot

Mappa linea 1304 al 21/05/24

Percorso 1309

- Trasferimento del servizio scolastico alla linea 1316

- Modifica del percorso della linea: servizio tra la stazione di Montsoult-Maffliers e Carrefour de Bouffémont

Mappa linea 1309 a 21/05/24

Percorso 1316

- Ripresa del percorso originale della linea 1316 (ex 3036)

- Ripresa del servizio scolastico sulla linea 1309

Mappa linea 1316 a 21/05/24

Orario linea 1316 valida il 21/05/24

