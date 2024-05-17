Cosa cambia sulle tue linee...
Linea 1304
- Ripresa del collegamento tra la stazione di Persan-Beaumont e la fermata Frêchot
Mappa linea 1304 al 21/05/24
Percorso 1309
- Trasferimento del servizio scolastico alla linea 1316
- Modifica del percorso della linea: servizio tra la stazione di Montsoult-Maffliers e Carrefour de Bouffémont
Mappa linea 1309 a 21/05/24
Percorso 1316
- Ripresa del percorso originale della linea 1316 (ex 3036)
- Ripresa del servizio scolastico sulla linea 1309
Mappa linea 1316 a 21/05/24