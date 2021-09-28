Valido per 1 ora senza corrispondenza al costo di 2 euro (+ eventuale costo dell'SMS per abbonamenti mobili non inclusi SMS illimitati). Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.
Il biglietto di accesso SMS a bordo è venduto esclusivamente singolarmente sulle reti di autobus RATP Optile. Basta inviare "MANTOIS" al 93 100 e ricevere un biglietto SMS! Ti verrà addebitato il costo della bolletta del cellulare.
Hai anche la possibilità di acquistare un biglietto per la linea Express A14. Invia "EXPMANTOIS" al 93 100 e riceverai automaticamente il tuo biglietto come SMS.
Per saperne di più sui diversi biglietti di trasporto, visita il sito web iledefrancemobilités.fr sezione "Tariffe".
Puoi anche seguire tutte le nostre attività su Twitter: @Mantois_IDFM
A presto sulla nostra rete!