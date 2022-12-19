Notizie simili

Valido per 1 ora senza trasferimento al costo di 2,5 euro (prezzo dal 1 ° gennaio 2023)
(+ possibile costo degli SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati).
Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.
Il biglietto SMS Boardboarding è venduto esclusivamente singolarmente. Basta inviare "SQY" al 93 100 e riceverai un biglietto sotto forma di SMS! Ti verrà addebitato il costo della bolletta del cellulare.
Per saperne di più sui diversi biglietti di trasporto, visita il sito web iledefrancemobilités.fr sezione Tariffe.
