Altri autobus serali per la linea 44

Pubblicato su

Lettura 1 min

Trova tutte le informazioni essenziali sul rinforzo serale della linea 44

Sì, Louise, puoi divertirti stasera: il sabato gli autobus ti portano fino alle 2 del mattino.

Sì, Louise, puoi divertirti stasera: il sabato gli autobus ti portano fino alle 2 del mattino.

Al fine di offrire un servizio di trasporto adeguato alle esigenze di mobilità degli abitanti del territorio, Île-de-France Mobilités estende l'offerta serale della linea 44 (Plaisir – Grignon <==> Versailles Chantiers) per facilitare i viaggi tardivi. Le modifiche sono le seguenti:</==>

 

Giorni feriali: 8 corse aggiunte in entrambe le direzioni

  • Fino all'1h26, orario di arrivo alla fermata Plaisir – Grignon
  • Fino alle 00:30, orario di arrivo alla fermata Versailles Chantiers

Sabato: 10 gare aggiunte in entrambe le direzioni

  • Fino alle 2:02, orario di arrivo alla fermata Plaisir-Grignon
  • Fino all'1:03, orario di arrivo alla fermata Versailles Chantiers

Domenica

  • Fino alle 22:56, orario di arrivo alla fermata Plaisir-Grignon
  • Fino alle 21:53, orario di arrivo alla fermata Versailles Chantiers
Sì Stella, puoi rimanere a revisionare fino a mezzanotte: nei giorni feriali, gli autobus ti portano fino all'1:30.

Sì Stella, puoi rimanere a revisionare fino a mezzanotte: nei giorni feriali, gli autobus ti portano fino all'1:30.

Notizie simili