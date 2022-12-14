Notizie simili

Sì, Louise, puoi divertirti stasera: il sabato gli autobus ti portano fino alle 2 del mattino.
Al fine di offrire un servizio di trasporto adeguato alle esigenze di mobilità degli abitanti del territorio, Île-de-France Mobilités estende l'offerta serale della linea 44 (Plaisir – Grignon <==> Versailles Chantiers) per facilitare i viaggi tardivi. Le modifiche sono le seguenti:</==>
Giorni feriali: 8 corse aggiunte in entrambe le direzioni
- Fino all'1h26, orario di arrivo alla fermata Plaisir – Grignon
- Fino alle 00:30, orario di arrivo alla fermata Versailles Chantiers
Sabato: 10 gare aggiunte in entrambe le direzioni
- Fino alle 2:02, orario di arrivo alla fermata Plaisir-Grignon
- Fino all'1:03, orario di arrivo alla fermata Versailles Chantiers
Domenica
- Fino alle 22:56, orario di arrivo alla fermata Plaisir-Grignon
- Fino alle 21:53, orario di arrivo alla fermata Versailles Chantiers
Sì Stella, puoi rimanere a revisionare fino a mezzanotte: nei giorni feriali, gli autobus ti portano fino all'1:30.