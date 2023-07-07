Notizie simili

Autobus tutto il giorno grazie a Transport à la Demande, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 21
Tutti gli attuali trasporti a richiesta fanno ora parte delle operazioni regionali di Île-de-France Mobilités
- Il servizio "Balade" diventa il " TàD Balade du Provinois". La sua offerta sta migliorando: 8 gare vengono aggiunte dal lunedì al venerdì e 10 gare il sabato
- La "Balade du Montois" diventa la "TàD Montois". Questo servizio ha ora un'offerta dal lunedì al sabato
- Il "Proxibus Bassée" diventa "TàD Bassée". Questo servizio ha ora un'offerta dal lunedì al sabato
- La "linea Villefermoy" diventa la "TàD Villefermoy"
- La TàD "linea 52", diventa la "TàD Nangis / St-Just" e beneficia di un ulteriore viaggio di andata e ritorno dal lunedì al venerdì
- Il TàD 3209 che prende il posto della linea regolare 3209 per alcune corse nelle ore non di punta
Viene creato un nuovo trasporto su richiesta: "TàD Gare de Provins".
Ti permetterà di raggiungere la stazione da una selezione di comuni situati a nord della Communauté de Communes du Provinois e la sera per tornare.
L'offerta si basa su 2 collegamenti con il treno P al mattino (partenze delle 6:46 e delle 7:46 dalla stazione di Provins a Parigi) e su 3 collegamenti la sera (arrivi del treno P alle 18:10, 19:10 e 20:10 da Parigi alla stazione di Provins).
Cosa cambia
Le prenotazioni per tutte queste linee sono ora effettuate:
- sull'applicazione TàD IDF Mobilités
- sul sito tad.iledefrance-mobilites.fr
- per telefono al numero 09 70 80 96 63 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18
Tutti i biglietti di trasporto validi nell'Île-de-France sono accettati a bordo e devono essere convalidati.