Notizie simili

Tutti gli attuali trasporti a richiesta fanno ora parte dell'operazione regionale di Île-de-France Mobilités.

Il servizio "Balade" diventa il " TàD Balade du Provinois ". La sua offerta sta migliorando: 8 gare vengono aggiunte dal lunedì al venerdì e 10 gare il sabato

La "Balade du Montois" diventa la " TàD Montois ". Questo servizio ha ora un'offerta dal lunedì al sabato

Il "Proxibus Bassée" diventa " TàD Bassée ". Questo servizio ha ora un'offerta dal lunedì al sabato

La "linea Villefermoy" diventa la " TàD Villefermoy "

La TàD "linea 52", diventa la " TàD Nangis / St-Just " e beneficia di un ulteriore viaggio di andata e ritorno dal lunedì al venerdì

Il TàD 3209 che prende il posto della linea regolare 3209 per alcune corse nelle ore non di punta

Viene creato un nuovo trasporto su richiesta: "TàD Gare de Provins".

Ti permetterà di raggiungere la stazione da una selezione di comuni situati a nord della Communauté de Communes du Provinois e la sera per tornare.

L'offerta si basa su 2 collegamenti con il treno P al mattino (partenze delle 6:46 e delle 7:46 dalla stazione di Provins a Parigi) e su 3 collegamenti la sera (arrivi del treno P alle 18:10, 19:10 e 20:10 da Parigi alla stazione di Provins).

Cosa cambia

Le prenotazioni per tutte queste linee sono ora effettuate:

sull'applicazione TàD IDF Mobilités

sul sito tad.iledefrance-mobilites.fr

per telefono al numero 09 70 80 96 63 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

Tutti i biglietti di trasporto validi nell'Île-de-France sono accettati a bordo e devono essere convalidati.