Notizie simili

Tutti i trasporti su richiesta del tuo territorio

Autobus tutto il giorno grazie a Transport à la Demande, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 21

Tutti gli attuali trasporti a richiesta fanno ora parte delle operazioni regionali di Île-de-France Mobilités

  • Il servizio "Balade" diventa il " TàD Balade du Provinois". La sua offerta sta migliorando: 8 gare vengono aggiunte dal lunedì al venerdì e 10 gare il sabato
  • La "Balade du Montois" diventa la "TàD Montois". Questo servizio ha ora un'offerta dal lunedì al sabato
  • Il "Proxibus Bassée" diventa "TàD Bassée". Questo servizio ha ora un'offerta dal lunedì al sabato
  • La "linea Villefermoy" diventa la "TàD Villefermoy"
  • La TàD "linea 52", diventa la "TàD Nangis / St-Just" e beneficia di un ulteriore viaggio di andata e ritorno dal lunedì al venerdì
  • Il TàD 3209 che prende il posto della linea regolare 3209 per alcune corse nelle ore non di punta

Viene creato un nuovo trasporto su richiesta: "TàD Gare de Provins".

Ti permetterà di raggiungere la stazione da una selezione di comuni situati a nord della Communauté de Communes du Provinois e la sera per tornare.

L'offerta si basa su 2 collegamenti con il treno P al mattino (partenze delle 6:46 e delle 7:46 dalla stazione di Provins a Parigi) e su 3 collegamenti la sera (arrivi del treno P alle 18:10, 19:10 e 20:10 da Parigi alla stazione di Provins).

Cosa cambia

Le prenotazioni per tutte queste linee sono ora effettuate:

  • sull'applicazione TàD IDF Mobilités
  • sul sito tad.iledefrance-mobilites.fr
  • per telefono al numero 09 70 80 96 63 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

Tutti i biglietti di trasporto validi nell'Île-de-France sono accettati a bordo e devono essere convalidati.

Scarica qui le informazioni del tuo ToD

