Notizie simili

A partire da lunedì 8 luglio 2024, vengono apportate modifiche al servizio sulle vostre linee:
Il servizio delle fermate "Parvis Gare" a Poissy si evolve:
- Linea 2 in direzione Chanteloup-les-Vignes – pick up e drop off sulla piattaforma centrale, alla doppia pensilina degli autobus (binario 1).
- Linee 3, 55 e Bus Soir Poissy Est in direzione Saint-Exupéry – pick up e drop off presso il palo temporaneo situato al 20, avenue Maurice Berteaux (binario 3).
Nuovo servizio per le fermate Parvis Gare
Altri sviluppi:
- Gare Sud de Poissy: la linea 12 viene spostata sul binario 1A, di fronte alla linea 34.
- Linee 31 e 94: aggiunta del servizio dalla fermata "Reine Blanche" verso Esplanade.
- Linee 1, 30, 31 e 94: le fermate "Les Oiseaux" e "Groupe Scolaire Provence" vengono rinominate "Place Marcel Pagnol".
- Linea 33: soppressione della fermata "Renoir".
- Linea 34: adeguamento di alcuni orari.