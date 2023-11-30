Il Natale si avvicina a grandi passi! E se andassi a fare shopping natalizio nei tuoi negozi locali in autobus?
Ecco alcuni consigli per raggiungere in autobus i luoghi dello shopping nel territorio di Vélizy Vallées:
- il mercatino di Natale di Vélizy-Villacoublay : sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023 sul Parvis de l'Onde a Vélizy-Villacoublay. 40 espositori vi aspettano con un concorso fotografico organizzato dalla città.
Come arrivare in autobus?
👉 Linee 6123 e 6134 fermata "College St-Exupery" e linea Tàd 6131 (solo il sabato) fermata "Robert Wagner prenotando al 09.70.80.96.63
- Mercatino di Natale di Buc: 40 artigiani vi aspettano sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023 al Castello di Buc con giostre e spettacoli per bambini.
Come arrivare in autobus?
👉 Linee 6161 e linee 6161 e 6162 fermata "Château-Massotte"
- il mercatino di Natale di Jouy-en-Josas : sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023, Place de la Marne, un villaggio artigianale, giostra gratuita, vin brulé e incontro con Babbo Natale.
Come arrivare in autobus?
👉 Linea 6132 fermata "Place de la Marne"
- Mercatino di Natale di Chaville : venerdì 8 dicembre 2023 in Place du Marché a Chaville con designer locali, vin brulè, cioccolata calda e tartiflette gigante.
Come arrivare in autobus?
👉 Linee 6132, 6133 e 6134 fermata "Puits Sans Vin"
- il mercatino di Natale di Toussus-le-Noble : sabato 16 dicembre 2023, scopri le specialità della creuse sul mercatino di Natale di Toussus-le-Noble!
Come arrivare in autobus?
👉 Linea 6162 fermata "Centre"
- il mercatino di Natale di St-Remy-lès-Chevreuse : sabato 2 e 3 dicembre 2023 con animazioni e prodotti artigianali.
Come arrivare in autobus?
👉 Linea 6162 fermata "Gare de St-Remy-lès-Chevreuse"
- Centro commerciale Vélizy 2: centro regionale con 146 negozi.
Come arrivare in autobus?
👉 Linee 6123, 6124, 6134 e 6145 fermata "Vélizy 2"
- I negozi locali di Vélizy-Villacoublay: un centinaio di negozi e artigiani, la maggior parte dei quali nei quartieri di Mail, Clos, Louvois, Mozart, Village e Jean Monnet.
Come arrivare in autobus?👉 Linee 6123, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134
- Inegozi locali di Versailles : il centro della città di Versailles e il suo mercato vi accolgono con una vasta scelta di negozi.
Come arrivare ?
👉 Linee 6122, 6123, 6124, 6160, 6161, 6162, 6163 e 6164
- Negozi locali a Chaville:
Come arrivare in autobus?
👉 Linee 6132, 6133 e 6134
- i negozi locali di Jouy-en-Josas :
Come arrivare in autobus?
👉 Linee 6132, 6135, 6136 e 6164
- Negozi locali a Buc:
Come arrivare in autobus?
👉 Linee 6160, 6161, 6162, 613 e 6164
- Negozi locali a Les Loges-en-Josas:
Come arrivare in autobus?👉 Percorso 6164
- inegozi locali di Bièvres:
Come arrivare in autobus?
👉 Percorso 6133
Non hai un biglietti di trasporto per viaggiare?
Trova facilmente il biglietto che fa per te cliccando qui.