Il tuo shopping natalizio in autobus!

Pubblicato su

Lettura 3 min

Per facilitare il tuo shopping natalizio, ti lasciamo lì in autobus! Le nostre linee ti portano ai mercatini di Natale e ai centri commerciali del territorio di Vélizy Vallées!

Il Natale si avvicina a grandi passi! E se andassi a fare shopping natalizio nei tuoi negozi locali in autobus?

Ecco alcuni consigli per raggiungere in autobus i luoghi dello shopping nel territorio di Vélizy Vallées:

  • il mercatino di Natale di Vélizy-Villacoublay : sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023 sul Parvis de l'Onde a Vélizy-Villacoublay. 40 espositori vi aspettano con un concorso fotografico organizzato dalla città.
    Come arrivare in autobus?
    👉     Linee 6123 e 6134 fermata "College St-Exupery" e linea Tàd 6131 (solo il sabato) fermata "Robert Wagner prenotando al 09.70.80.96.63

  • Mercatino di Natale di Buc: 40 artigiani vi aspettano sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023 al Castello di Buc con giostre e spettacoli per bambini.
    Come arrivare in autobus?
    👉     Linee 6161 e linee 6161 e 6162 fermata "Château-Massotte"

  • il mercatino di Natale di Jouy-en-Josas : sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023, Place de la Marne, un villaggio artigianale, giostra gratuita, vin brulé e incontro con Babbo Natale.
    Come arrivare in autobus?
    👉     Linea 6132 fermata "Place de la Marne"

  • Mercatino di Natale di Chaville : venerdì 8 dicembre 2023 in Place du Marché a Chaville con designer locali, vin brulè, cioccolata calda e tartiflette gigante.
    Come arrivare in autobus?
    👉     Linee 6132, 6133 e 6134 fermata "Puits Sans Vin"

  • il mercatino di Natale di Toussus-le-Noble : sabato 16 dicembre 2023, scopri le specialità della creuse sul mercatino di Natale di Toussus-le-Noble!
    Come arrivare in autobus?
    👉 Linea 6162 fermata "Centre"

  • il mercatino di Natale di St-Remy-lès-Chevreuse : sabato 2 e 3 dicembre 2023 con animazioni e prodotti artigianali.
    Come arrivare in autobus?
    👉 Linea 6162 fermata "Gare de St-Remy-lès-Chevreuse"

  • Centro commerciale Vélizy 2: centro regionale con 146 negozi.
    Come arrivare in autobus?
    👉     Linee 6123, 6124, 6134 e 6145 fermata "Vélizy 2"

  • I negozi locali di Vélizy-Villacoublay: un centinaio di negozi e artigiani, la maggior parte dei quali nei quartieri di Mail, Clos, Louvois, Mozart, Village e Jean Monnet.
    Come arrivare in autobus?👉 Linee 6123, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134


  • Inegozi locali di Versailles : il centro della città di Versailles e il suo mercato vi accolgono con una vasta scelta di negozi.
    Come arrivare ?
    👉 Linee 6122, 6123, 6124, 6160, 6161, 6162, 6163 e 6164

  • Negozi locali a Chaville:
    Come arrivare in autobus    ?
    👉 Linee 6132, 6133 e 6134

  • i negozi locali di Jouy-en-Josas :
    Come arrivare in autobus?
    👉     Linee 6132, 6135, 6136 e 6164

  • Negozi locali a Buc:
    Come arrivare in autobus?
    👉     Linee 6160, 6161, 6162, 613 e 6164
  • Negozi locali a Les Loges-en-Josas:
    Come arrivare in autobus?    👉 Percorso 6164


  • inegozi locali di Bièvres:
    Come arrivare in autobus?
    👉     Percorso 6133

Non hai un biglietti di trasporto per viaggiare?

Trova facilmente il biglietto che fa per te cliccando qui.

Per gli orari delle linee clicca qui.

Vi auguriamo buone feste!