Per seguire le notizie e rimanere informati sulle tue linee sul territorio dell'Alta Val d'Oise:
- Unisciti al nostro account Twitter@HVO_IDFM
- Segui le notizie su iledefrance-mobilites.fr > Actus > 95 > Haut Val d'Oise
- Per telefono al numero 01 80 96 31 86
- Per acquistare il biglietto via SMS, inviare HVO al 93100
- Per ulteriori informazioni: 3, chemin pavé – 95340 Bernes sur Oise.
Dal 1° gennaio 2024, i viaggiatori potranno trovare tutte le informazioni sulle linee di autobus dell'Alta Val d'Oise su iledefrance-mobilites.fr
Per calcolare un viaggio:
- Come muoversi > Itinerario
Per trovare gli orari:
- Spostami > Orari > Seleziona una linea
Per seguire le notizie locali (solo sul sito):
- Notizie > 95 > Haut Val d'Oise
Ricordati di iscriverti all'avviso di informazioni sul traffico delle tue linee.