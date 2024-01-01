I tuoi contatti sul tuo territorio dell'Alta Val d'Oise

Trova tutte le informazioni e le notizie della rete Haut Val d'Oise

Per seguire le notizie e rimanere informati sulle tue linee sul territorio dell'Alta Val d'Oise:

  • Unisciti al nostro account Twitter@HVO_IDFM
  • Segui le notizie su iledefrance-mobilites.fr > Actus > 95 > Haut Val d'Oise
  • Per telefono al numero 01 80 96 31 86
  • Per acquistare il biglietto via SMS, inviare HVO al 93100
  • Per ulteriori informazioni: 3, chemin pavé – 95340 Bernes sur Oise.

Dal 1° gennaio 2024, i viaggiatori potranno trovare tutte le informazioni sulle linee di autobus dell'Alta Val d'Oise su iledefrance-mobilites.fr

Per calcolare un viaggio:

Per trovare gli orari:

Per seguire le notizie locali (solo sul sito):

Ricordati di iscriverti all'avviso di informazioni sul traffico delle tue linee.